Η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές έχει ξεκινήσει και η αγορά κινείται πλέον σε εορταστικούς ρυθμούς, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες για τις αγορές τους.

Η Black Friday, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, έδωσε το έναυσμα για ένα δυναμικό εκπτωτικό τετραήμερο, καθώς οι προσφορές και οι μειωμένες τιμές συνεχίζονται και μετά την επίσημη ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων.

Τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, προσφέροντας επιπλέον χρόνο για αγορές, με το ενδιαφέρον των καταναλωτών να στρέφεται κυρίως στην αναζήτηση δώρων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Ωστόσο, ο καιρός δεν είναι σύμμαχος των καταναλωτών σήμερα και αύριο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη κύμα κακοκαιρίας που φέρνει βροχές και σε κάποιες περιοχές, δυσκολεύει τις μετακινήσεις.

Η λειτουργία των καταστημάτων θα είναι προαιρετική, ενώ το προβλεπόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Κάθε επιχείρηση θα αποφασίσει εάν θα λειτουργήσει, καθώς και το ακριβές ωράριό της. Υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η Cyber Monday, με την εμπορική κίνηση να μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα.

Την ίδια στιγμή, στοχευμένους ελέγχους στην αγορά, στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου της Black Friday, πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Βασίλη Σπανάκη, με τον μηχανισμό ελέγχου να παρακολουθεί ηλεκτρονικά 1.750 κωδικούς προϊόντων, όπως είδη ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικά είδη και άλλες κατηγορίες προϊόντων, τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσο και στις ηλεκτρονικές αγορές.

«Η Black Friday και η Cyber Monday του Νοεμβρίου είναι μια ευκαιρία για τα νοικοκυριά να αγοράσουν σε καλύτερες τιμές και για τις εμπορικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους πριν από την εορταστική περίοδο» ανέφερε σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ. Σύμφωνα με τον ίδιο «σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά παραμένει η περυσινή εκτίμηση για τζίρο περίπου 300 εκατ. ευρώ, με περίπου 3 εκατ. συναλλαγές και μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ. Στις ηλεκτρονικές αγορές, ο απολογισμός για την εβδομάδα της Black Friday του 2025 έδειξε ότι, μέσω της πλατφόρμας στην Ελλάδα, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 37%, οι παραγγελίες κατά 25% και η μέση αξία παραγγελίας έφτασε τα 104 ευρώ, από 94 ευρώ το 2024. Η αυξημένη φετινή πρόθεση για αγορές δίνει περιθώριο αισιοδοξίας». «Το ύψος του τζίρου θα κριθεί από το πόσες από αυτές τις προθέσεις θα γίνουν συναλλαγές» επισημαίνει ο κ. Κορκίδης.

Καταναλωτικές τάσεις και μέτρα αυτοπροστασίας

Έντονο ενδιαφέρον για τις προσφορές της Black Friday και της Cyber Monday εκδηλώσουν φέτος οι Έλληνες καταναλωτές, με τους νεότερους να είναι περισσότερο πρόθυμοι να επηρεάσουν τις αγοραστικές τους επιλογές από τις εκπτωτικές περιόδους. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Marc για λογαριασμό της Visa, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 14 Νοεμβρίου 2026 σε δείγμα 1.003 ατόμων, οι προσφορές αποτελούν σημαντικό παράγοντα ενόψει τόσο των εκπτωτικών ημερών όσο και της εορταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, το 84% των ερωτηθέντων σκοπεύει να αγοράσει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα, με το μεγαλύτερο μέρος να υπολογίζει ότι θα διαθέσει από 100 έως 249 ευρώ. Στον τρόπο πραγματοποίησης των αγορών, οι καταναλωτές επιλέγουν έναν συνδυασμό φυσικών καταστημάτων και ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς το 49% δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει και τα δύο κανάλια. Η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο επιλογής για το 74%, ενώ ακολουθούν η ποιότητα με 65% και οι προσφορές με 37%. Παράλληλα, η Black Friday και η Cyber Monday επηρεάζουν τις αποφάσεις του 55% του συνόλου, ποσοστό που ανεβαίνει στο 76% για τις ηλικίες 18-29 ετών.

Σημαντική είναι και η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία των αγορών.

Το 72% των συμμετεχόντων δηλώνει εξοικειωμένο με εφαρμογές AI, ενώ το 55% του γενικού πληθυσμού σκοπεύει να τις χρησιμοποιήσει κατά τη φετινή Black Friday και τις γιορτές. Κυριότερες εφαρμογές τους είναι η σύγκριση τιμών, που συγκεντρώνει 64%, η αναζήτηση και αξιολόγηση κριτικών με 63% και η λήψη προτάσεων για δώρα με 48%.

Ωστόσο, η αυξανόμενη εξοικείωση δεν συνεπάγεται πλήρη εμπιστοσύνη στην αυτοματοποίηση των συναλλαγών. Μόλις το 24% των χρηστών AI θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό βοηθό να ολοκληρώσει αυτόνομα μια αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε προσωπική έγκριση σε κάθε στάδιο. Επιπλέον, το 81% αυτών θα έθετε ανώτατο όριο δαπάνης τα 100 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές πληρωμές κερδίζουν έδαφος ανεξάρτητα από το σημείο πραγματοποίησης μιας αγοράς. Στα φυσικά καταστήματα, το 67% προτιμά την κάρτα, έναντι 26% που επιλέγει μετρητά, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές οι κάρτες συγκεντρώνουν ποσοστό 52%. Τα ψηφιακά πορτοφόλια, όπως το Apple Pay και το Google Pay, φτάνουν το 12% στο σύνολο των καταναλωτών και το 20% στις ηλικίες 18-29 ετών. Παράλληλα, το 70% όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιεί smartphone, ενώ το 61% αυτών αξιοποιεί ψηφιακό πορτοφόλι.

Παρά τη στροφή προς τις ψηφιακές συναλλαγές, η ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική ανησυχία. Το 59% φοβάται ότι μπορεί να πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ το 48% αναφέρει ότι έχει δεχθεί απόπειρα εξαπάτησης κατά το τελευταίο έτος. Οικονομική απώλεια υπέστη το 6% του πληθυσμού, με τους μισούς από αυτούς να ανακτούν τα χρήματά τους μέσω αμφισβήτησης της συναλλαγής στην τράπεζα. Μεταξύ των συχνότερων μεθόδων εξαπάτησης βρίσκονται τα παραπλανητικά μηνύματα που δημιουργούνται με τη βοήθεια AI (51%) και οι τηλεφωνικές κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή (39%). Ως προς την προστασία τους, το 30% αποφεύγει να αποθηκεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία πληρωμής του, το 25% έχει ενεργοποιήσει την ταυτοποίηση δύο παραγόντων και το 23% αλλάζει συχνότερα τους κωδικούς του. Ωστόσο, το 22% δεν έχει λάβει κανένα σχετικό προληπτικό μέτρο.

Οι ηλεκτρονικές αγορές στο επίκεντρο του καταναλωτή

Η Cyber Monday, που φέτος πραγματοποιείται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, είναι αφιερωμένη στις αγορές μέσω διαδικτύου, καθώς πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα προσφέρουν εκπτώσεις και ειδικές προσφορές. Πρόκειται για μια ευκαιρία για τον καταναλωτή να αποκτήσει προϊόντα που επιθυμεί σε χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε αγορά, είναι σημαντικό να γνωρίζει τα δικαιώματά του και να λαμβάνει ορισμένα μέτρα προστασίας, ώστε να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις. «Για να μη μετατραπεί η ευκαιρία σε ταλαιπωρία, καλό είναι να ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας, μερικά από τα οποία ενισχύθηκαν φέτος» σημειώνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Αρχικά, ο καταναλωτής πρέπει να ελέγχει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού καταστήματος από το οποίο σκοπεύει να αγοράσει. Συγκεκριμένα, ο πωλητής οφείλει να αναγράφει την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας. Παράλληλα, πρέπει να ενημερώνεται με σαφήνεια για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τελική τιμή μαζί με τον ΦΠΑ, τα έξοδα αποστολής, τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

Όσον αφορά την παράδοση, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετική ημερομηνία, το προϊόν οφείλει να παραδοθεί μέσα σε 30 ημέρες από την παραγγελία. Σε περίπτωση καθυστέρησης, μπορεί να δώσει στον πωλητή ένα εύλογο επιπλέον χρονικό περιθώριο. Αν το προϊόν δεν παραδοθεί ούτε τότε, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής που πραγματοποιεί ηλεκτρονική αγορά έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του. Εξαιρέσεις αποτελούν ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα είδη που κατασκευάζονται ειδικά για τον ίδιο ή τα σφραγισμένα προϊόντα υγιεινής που έχουν αποσφραγιστεί. Ο πωλητής πρέπει να επιστρέψει το ποσό της αγοράς και τα αρχικά έξοδα αποστολής μέσα σε 14 ημέρες, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής, ενώ μπορεί να περιμένει μέχρι να παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον καταναλωτή μόνο εφόσον είχε ενημερωθεί σχετικά πριν από την αγορά.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι εφαρμογές αγορών υποχρεούνται να διαθέτουν σε εμφανές σημείο κουμπί με την ένδειξη «Πατήστε εδώ για υπαναχώρηση». Μέσω αυτής της δυνατότητας, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώνει την αγορά του ηλεκτρονικά, ενώ το κατάστημα οφείλει να του αποστέλλει επιβεβαίωση με την ημερομηνία και την ώρα υποβολής του αιτήματος. Αν δεν έχει ενημερωθεί για το δικαίωμα υπαναχώρησης, η σχετική προθεσμία παρατείνεται κατά 12 μήνες.

Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζει ότι κάθε προϊόν καλύπτεται από νόμιμη εγγύηση δύο ετών, την οποία παρέχει ο πωλητής, ανεξάρτητα από την εγγύηση του κατασκευαστή. Εάν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση. Αν αυτές οι λύσεις δεν είναι εφικτές, καθυστερούν υπερβολικά ή το πρόβλημα είναι σοβαρό, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μείωση της τιμής ή να ακυρώσει την αγορά και να λάβει πίσω τα χρήματά του.

Τέλος, ο καταναλωτής πρέπει να ελέγχει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του καταστήματος και να ενημερώνεται για τη χρήση των στοιχείων του. Παράλληλα, χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στις διαδικτυακές απάτες, οι οποίες αυξάνονται κατά τις περιόδους μεγάλων εκπτώσεων. Συνιστάται να προτιμά γνωστά και αξιόπιστα καταστήματα, να εξετάζει τις αξιολογήσεις άλλων αγοραστών και να επιλέγει πληρωμή με κάρτα αντί για απευθείας τραπεζική μεταφορά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κοινοποιεί κωδικούς μιας χρήσης που λαμβάνει από την τράπεζά του ή να πατά συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα που ζητούν επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων ή πληρωμή πρόσθετων εξόδων.