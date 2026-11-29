Η κυκλοφορία στον δρόμο Προκόπι–Μαντούδι στην Εύβοια διακόπηκε προσωρινά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, όταν οι ισχυροί άνεμοι έριξαν έναν μεγάλο πλάτανο στο οδόστρωμα.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση του δέντρου, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Η πτώση του πλατάνου σημειώθηκε ενώ η Εύβοια βρίσκεται στις περιοχές για τις οποίες η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες λόγω της κακοκαιρίας «Άργος». Το βράδυ του Σαββάτου είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κατοίκων για την επιδείνωση του καιρού.

Η πρόγνωση για την Εύβοια και οι οδηγίες για τις μετακινήσεις

Με βάση το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η Εύβοια βρίσκεται την Κυριακή στη ζώνη των ισχυρών φαινομένων μαζί με την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και περιοχές της ανατολικής Στερεάς. Στα ανατολικά προβλέπονται βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους αναμένεται να αγγίξει τοπικά τα 10 μποφόρ.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε Red Code την Κυριακή. Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές που επηρεάζονται να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Στις οδηγίες περιλαμβάνεται η αποφυγή διέλευσης από ρέματα και χειμάρρους, με τα πόδια ή με όχημα, τόσο κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης όσο και για αρκετές ώρες μετά.

Οι ζημιές του Οκτωβρίου στο ίδιο οδικό τμήμα

Ο δρόμος Προκόπι–Μαντούδι είχε παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα και τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του οδοστρώματος. Τότε τα οχήματα κινούνταν προσωρινά μέσω Δαφνούσας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις που επέτρεψαν να συνδεθούν και πάλι απευθείας οι δύο περιοχές.

Στις 16 Οκτωβρίου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε ότι παραδίδονταν στην κυκλοφορία τρεις προσωρινές παρακάμψεις συνολικού μήκους περίπου 250 μέτρων. Για τη διάνοιξη και τη διαμόρφωσή τους συνεργάστηκαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, ιδιωτικά συνεργεία και ο Δήμος Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας. Με την παράδοση των παρακάμψεων σταμάτησε τότε η εκτροπή των οχημάτων μέσω Δαφνούσας.

Για τη σημερινή διακοπή, η επέμβαση της Πυροσβεστικής αφορά την απομάκρυνση του πλατάνου από το οδόστρωμα. Η ώρα επαναφοράς της κυκλοφορίας παραμένει προς επιβεβαίωση.