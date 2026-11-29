Ο Κώστας Στεφανής και το TractioN οργανώνουν το δικό τους ξεχωριστό πάρτι με αφορμή την εκδήλωση READY SET FORD στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, οδηγώντας το ένα μετά από το άλλο μερικά από τα πιο συναρπαστικά μοντέλα της ιστορικής και δημοφιλούς εταιρείας.

Από το σαλόνι μίας MUSTANG MACH-E RALLY, ενός RANGER RAPTOR και μιας MUSTANG DARK HORSE, ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής αναζητούν τα όρια των επιδόσεων και των ικανοτήτων τους και μας μεταφέρουν τις εντυπώσεις και τις αυθόρμητες παρατηρήσεις τους!

Πόσο σκληροτράχηλο είναι ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV, όπως η MUSTANG MACH-E RALLY όταν καλείται να δαμάσει ένα τερέν εκτός ασφάλτινων δρόμων; Η απάντηση χρειάζεται... φαντασία. Αλλά γι' αυτό υπάρχει το TractioN, για να ενθαρρύνει τις μεγάλες προσδοκίες και τις ακόμη πιο τολμηρές φαντασιώσεις!

Πόσο ψηλά μπορεί να... πετάξει το επιβλητικό RANGER RAPTOR; Αν θέλετε να δείτε το θηριώδες pick-up της FORD σε φάση... απογείωσης, έχετε μία μοναδική ευκαιρία να το θαυμάσετε στο νέο επεισόδιο του TractioN. Προσδεθείτε!

Πόσο γρήγορα στρίβει στην πίστα η MUSTANG DARK HORSE; Μα, τόσο γρήγορα όσο ευλαβικά φροντίζει η FORD τα ξεχωριστά προσόντα των σπορ μοντέλων της!

Μην χάσετε το μεγάλο πάρτι της FORD στο νέο επεισόδιο του TractioN την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 14:10!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ CUPRA RAVAL: Tο TractioΝ ταξιδεύει στη Βαρκελώνη και συγκεκριμένα στη συνοικία Ραβάλ, την πιο μοδάτη, ρυθμική και νεανική περιοχή της καταλανικής μητρόπολης. Δεν υπάρχει, άλλωστε, πιο ταιριαστό σκηνικό για το πρώτο ραντεβού της εκπομπής με το ολοκαίνουργιο CUPRA RAVAL από μια γειτονιά που αποτελεί κέντρο διασκέδασης και σημείο συνάντησης των νέων -και όχι μόνο ως προς την ηλικία. Όπως αναλύει ο Μάνος Στεφανής, με το RAVAL, το 100% αστικό ηλεκτροκίνητο μοντέλο της, η CUPRA αναθεωρεί τη... συνταγή για την καθημερινή μετακίνηση εντός πόλης, χωρίς θερμικό κινητήρα και ρύπους, αλλά με μεγάλα αποθέματα στυλ!

➢ JAECOO 5 SHS-H: Πέρα από την τεχνολογία σε οτιδήποτε κινείται πάνω σε τροχούς, το TractioN έχει και έντονα φιλοζωικά αισθήματα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα... άλογα και τις ιπποδυνάμεις. Όπως παρατηρούν η Ινώ Στεφανή και ο Βασίλης Τσακίρογλου, πλέον η εξέλιξη της αυτοκίνησης δεν περιορίζεται μόνο

σε πανέξυπνα υβριδικά συστήματα που εξασφαλίζουν εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά και εκπληκτική οικονομία, όπως το SUPER HYBRID SYSTEM - HYBRID του πλήρως υβριδικού JAECOO 5. Ανάμεσα στα πολυάριθμα προσόντα του JAECOO 5 SHS-H ξεχωρίζει το pet-friendly εσωτερικό του!

➢ ΝΕΑ PORSCHE CAYENNE ELECTRIC - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ: Με φόντο το εκθαμβωτικό σκηνικό της Καππαδοκίας, με τις περίφημες Καμινάδες των Νεραϊδών, ο Μάνος Στεφανής συναντά για πρώτη φορά την τελευταία και πιο... καυτή εκδοχή της CAYENNE, ενός μοντέλου που άλλαξε για πάντα το εταιρικό προφίλ της PORSCHE. Στην πιο πρόσφατη εκδοχή της, η PORSCHE CAYENNE ELECTRIC, ως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV, αποδεικνύει ότι διατηρεί τον δυναμικό χαρακτήρα της σε κάθε τύπο εδάφους. Για χάρη του TractioN, η PORSCHE CAYENNE ELECTRIC επιχειρεί να ανταγωνιστεί σε... γοητεία ακόμη και τα ονειρικά αερόστατα που αιωρούνται στον ουρανό της Καππαδοκίας!

➢ HONDA CB 1000 GT: Ο Θανάσης Χούντρας ανακαλύπτει τα κάλλη μίας μοτοσικλέτας με θρυλικό όνομα, αλλά με εντελώς σύγχρονο, πολυτάλαντο χαρακτήρα. Η HONDA CB 1000 GT είναι δυνατή και άνετη για δύο άτομα, διαθέτει μια ολόκληρη... προίκα από τεχνολογικά gadget και μπορεί να κινείται εξίσου ευέλικτα στην πόλη και στο ταξίδι. Επιπλέον, είναι πολύ πιο προσιτή -οικονομικά- από ό,τι τείνει να φαντάζεται κανείς, ενώ την παρακολουθεί να χάνεται στον ορίζοντα!

