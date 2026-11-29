Σε κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες βρίσκεται η Αττική την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Κρήτη.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, που επικαιροποιήθηκε το Σάββατο, περιλαμβάνει επίσης προειδοποίηση για κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο.

Κακοκαιρία στην Αττική – Πότε δυναμώνουν οι άνεμοι

Στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, με ένταση 6 έως 8 μποφόρ. Από το βράδυ, στα ανατολικά του νομού μπορεί να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία προβλέπεται να κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Η Αττική παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code την Κυριακή, όπως και οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στο λεκανοπέδιο, ισχυρή νεροποντή σημειώθηκε ήδη τα ξημερώματα, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά.

Στη Βούλα, η συσσώρευση νερού στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά, η οποία αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινη προειδοποίηση την Κυριακή

Με βάση το επικαιροποιημένο δελτίο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αφορούν:

- Την ανατολική Θεσσαλία, σε περιοχές της Λάρισας και της Μαγνησίας.

- Τις Σποράδες και την Εύβοια.

- Την ανατολική Στερεά, σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα.

- Σταδιακά την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, σε Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία και Λακωνία.

Το βράδυ του Σαββάτου είχαν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα του 112 σε Μαγνησία και Σποράδες, Φθιώτιδα και Βοιωτία, καθώς και στην Εύβοια.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους κατά την εκδήλωση έντονων φαινομένων και να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και χειμάρρους.

Πού αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για χιονοπτώσεις, κατά τόπους πυκνές στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ημιορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Στα βόρεια, τα φαινόμενα μπορεί πρόσκαιρα να φτάσουν και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Λόγω παγετού, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανακοινώσει ότι σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου της δυτικής Μακεδονίας απαιτούνται ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες. Μεταξύ αυτών είναι η επαρχιακή οδός Γρεβενών–Σαμαρίνας–Βασιλίτσας, από το 13ο έως το 48ο χιλιόμετρο.

Τη Δευτέρα στο επίκεντρο η Κρήτη

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η Κρήτη τίθεται σε Red Code, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νησί. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν στο Αιγαίο με ένταση 8 έως 9 μποφόρ και θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη επηρεάσει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Κυριακής, με ακυρώσεις σε συγκεκριμένα δρομολόγια.