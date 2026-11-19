Με αφορμή τη φιλανθρωπική συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί» στην οποία συμμετείχε, ο Θοδωρής Φέρρης παραχώρησε δηλώση στην κάμερα του star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξέφρασε αρχικά τη συγκίνησή του για τη συμμετοχή του στη βραδιά: «Πολύ μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή!»

Αναφερόμενος στα γενέθλιά του, εξήγησε τον λόγο που επέλεξε φέτος να τα περάσει πάνω στη σκηνή, παρότι δε συνηθίζει να τα γιορτάζει, διοργανώνοντας μια μεγάλη δωρεάν συναυλία για το κοινό του.

«Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής για τα γενέθλιά μου. Επειδή συνήθως δεν τα γιορτάζω γιατί δεν είναι του τύπου μου, ποτέ μου δε γιορτάζω, δεν το 'χω αυτό το συνήθειο. Λέω από το να κάθομαι σπίτι μου, ας κάνω μια συναυλία και θα χαρώ να είμαι με τον κόσμο που μου έχει δώσει τόση αγάπη, να δώσω κι εγώ».

Σε ερώτηση για το πώς διαχειρίζεται τη μεγάλη επιτυχία που βιώνει τα τελευταία χρόνια, ο Θοδωρής Φέρρης απάντησε με ειλικρίνεια:

«Εντάξει, δυσκολεύομαι, αλλά το λέω το μπράβο, δεν το λέω απλόχερα. Πρώτο όνομα δεν είμαι σίγουρα, είναι εντάξει. Γενικά το να έχεις υποχρεώσεις είναι δύσκολο».

Όσο για όσους παρομοιάζουν το ρεύμα και την απήχηση που έχει στον κόσμο με εκείνο του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, ο τραγουδιστής σχολίασε:

«Είναι τιμή μου αυτό. Δεν μπορώ να το συγκρίνω εγώ, ούτε να το νιώσω έτσι, αλλά με τον Παντελή έχουμε ζήσει κάποιες στιγμές, οπότε...».

Τέλος, ερωτηθείς για τη διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση για τα τραγούδια, ο ίδιος κράτησε διακριτική στάση:

«Σίγουρα ανήκουν στους δημιουργούς τους. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση όμως».

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου