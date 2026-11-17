Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά ετοιμάζεται να ζήσει η πλατεία Κλαυθμώνος, με τον Θοδωρή Φέρρη να δίνει τον ρυθμό από τις 6.30 το απόγευμα!

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 18:30, ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ανέβει στη σκηνή για μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση, θέλοντας έτσι να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη διαρκή στήριξη και την αγάπη που του δείχνει.

Η εκδήλωση, την παραγωγή της οποίας υπογράφει η Panik Live Productions, θα έχει και εορταστικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα γίνει η απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του δίσκου του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», καθώς και για τα πολυπλατινένια singles του που κυκλοφορούν από την Panik Platinum.