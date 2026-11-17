Μια εξομολόγηση για τη μάχη της με ένα σοβαρό θέμα υγείας έκανε η Τίφανι Τίσεν, η πρωταγωνίστρια που άφησε εποχή στο Beverly Hills.

Η ηθοποιός που υποδύθηκε τη Βάλερι Μαλόουν η οποία ήταν παιδική φίλη της οικογένειας Γουόλς από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, ανέφερε στο επεισόδιο του podcast Breaking Bread, πως διαγνώσθηκε με δυσπλασία του ισχίου.

Ανέφερε μάλιστα στον παρουσιαστή Tom Papa, ότι αντιμετωπίζει επίσης ρήξη του επιχείλιου χόνδρου του ισχίου.

«Βασικά, είμαι σαν γερμανικός ποιμενικός», είπε κάνοντας χιούμορ καθώς η συγκεκριμένη πάθηση εμφανίζεται συχνά και σε σκύλους αυτής της ράτσας.

Στην ίδια συνέντευξη η ηθοποιός αποκάλυψε πως τις τελευταίες εβδομάδες σταμάτησε το pickleball, καθώς πονούσε έντονα στο ισχίο.

«Ο γιατρός μου δεν είπε ότι φταίει το pickleball, αλλά μάλλον δεν βοήθησε κιόλας, αλλά εγώ έχω και προβληματικό ισχίο», εξομολογήθηκε.

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