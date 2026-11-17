Ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι περίμενε απόψε, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τους 9 κορυφαίους του GNTM 7.

Η μεγάλη πρόκληση της βραδιάς ήταν να ισορροπήσουν πάνω σε ένα κανό στη λίμνη Ναϊάδα του Πάρκου Τρίτση, μεταμορφώνοντας τους εαυτούς τους σε ζωντανούς πίνακες ζωγραφικής. Με καθοδηγητές την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, και με τον Γιώργο Καλφαμανώλη πίσω από τον φακό, τα μοντέλα καλούνται να παντρέψουν την ηρεμία του τοπίου με κορυφαίες high fashion πόζες.

Εννιά παίκτες στο GNTM 7

«Eίμαστε στο top 9 του διαγωνισμού μία ανάσα πριν τη νίκη» είπε στους διαγωνιζόμενους η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέροντας στον Ακύλλα πως επειδή ήταν ο νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας έπρεπε να δώσει τα disadvantages. Αρχικά, ο διαγωνιζόμενος θα έπρεπε να διαλέξει κάποιον που δεν θα έχει τη δυνατότητα να φωτογραφηθεί όρθιος αλλά καθιστός, να μην έχει δηλαδή την ελευθερία κινήσεων.

H Zενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο GNTM 7

Εκείνος σκέφτηκε την Χρύσα, την Αnastazja και τη Σοφία. Τελικά αποφάσισε να δώσει το disadvantage στην Anastazja. Όταν όμως άκουσε το δεύτερο disanantage αποφάσισε τελικά να μην το πάρει η Anastazja αλλά ο Χρήστος. Το επόμενο disavantage ήταν ένα λεπτό λιγότερο σε κάποιον για να διαλέξει τα ρούχα με τα οποία θα φωτογραφηθεί. Εκεί επέλεξε τη Σοφία ενώ το προνόμιο να δώσει σε κάποιον το κοντάρι για να ισορροπεί καλύτερα το έδωσε στη Σταυρούλα Χ.

Δείτε το GNTM 7