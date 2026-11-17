Μια ημέρα με ένταση και απαιτητικές αστρολογικές όψεις περιέγραψε η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Stars System

Η αστρολόγος αναφέρθηκε στο πρώτο τέταρτο της Σελήνης, που σχηματίζεται σήμερα στο ζώδιο του Υδροχόου, εξηγώντας πως πρόκειται για μια φάση με ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς η Σελήνη σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη, τον Δία και τον Νότιο Δεσμό.

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Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη όψη ενεργοποιεί και τη σύνοδο Άρη – Δία που προηγήθηκε, δημιουργώντας ένα πιο απαιτητικό σκηνικό, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις, την εργασία, αλλά και θέματα υγείας.

«Σήμερα θα δούμε ποιοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί σε όλα τα επίπεδα, και σχέσεις και δουλειά και υγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η προσοχή που χρειάζεται στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Η Άση Μπήλιου στάθηκε ιδιαίτερα και σε όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με πιθανά προβλήματα στα τεχνολογικά συστήματα και στο διαδίκτυο στις 17 Νοεμβρίου.

Όπως διευκρίνισε, η αστρολογική αυτή ανησυχία δεν αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά συνδέεται με τη γενικότερη περίοδο από τότε που ο Πλούτωνας πέρασε στον Υδροχόο, ένα ζώδιο που σχετίζεται με την τεχνολογία, τον ψηφιακό κόσμο και την εξέλιξη.

Η ίδια αναφέρθηκε, μάλιστα, σε πρόσφατα περιστατικά τεχνολογικών προβλημάτων, επισημαίνοντας πως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου.

«Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί: να μην εμπιστευόμαστε άκριτα ό,τι διαβάζουμε», τόνισε.

Η Σελήνη στον Υδροχόο και η ένταση της ημέρας

Στη συνέχεια, η αστρολόγος εξήγησε πώς επηρεάζει η Σελήνη στον Υδροχόο τη διάθεση και τη συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντάς την ως τη Σελήνη του επαναστάτη.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια θέση που συνδέεται με την ανάγκη για ελευθερία, την έκφραση της προσωπικής άποψης και την αντίδραση απέναντι σε οτιδήποτε θεωρείται άδικο ή καταπιεστικό.

Η Άση Μπήλιου σημείωσε ακόμη πως τις απογευματινές ώρες η Σελήνη θα βρίσκεται σε φάση κενής πορείας, κάτι που, σύμφωνα με την αστρολογική της προσέγγιση, μπορεί να κάνει τις καταστάσεις πιο ανεξέλεγκτες. Αργότερα το βράδυ θα περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων.

«Είμαστε στις πιο περίεργες μέρες αυτές εδώ πέρα της εβδομάδας. Όσο πάμε προς το τέλος της, τα πράγματα θα αμβλύνονται και θα είναι αρκετά καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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