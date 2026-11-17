Ταξίδι σε Βαρσοβία, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Κρακοβία για τα Χριστούγεννα / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα σε οικονομικούς προορισμούς;

Σας προτείνουμε 5 υπέροχες ευρωπαϊκές πόλεις, με μαγικές χριστουγεννιάτικες αγορές, εντυπωσιακά αξιοθέατα και γιορτινή ατμόσφαιρα, στις οποίες δε θα χρειαστεί να ξοδέψετε μία περιουσία για τη διαμονή, το φαγητό σας και τα αεροπορικά εισιτήρια.

Θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα σε οικονομικούς προορισμούς; Δείτε πού να πάτε τις φετινές γιορτές / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Σύμφωνα, λοιπόν, με πρόσφατες έρευνες ταξιδιωτικής αγοράς για τη φετινή χρονιά, πέντε οικονομικά ταξίδια στην Ευρώπη για ένα χριστουγεννιάτικο city break είναι τα παρακάτω.

Χριστούγεννα στη Βαρσοβία (Πολωνία)

Γιατί να την επισκεφθείτε : Η Βαρσοβία έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο οικονομικές επιλογές της Ευρώπης για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η Παλιά Πόλη φωτίζεται εντυπωσιακά και διαθέτει όμορφη χριστουγεννιάτικη αγορά με χαμηλό κόστος σε φαγητό και διαμονή.

: Η Βαρσοβία έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο οικονομικές επιλογές της Ευρώπης για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η Παλιά Πόλη φωτίζεται εντυπωσιακά και διαθέτει όμορφη χριστουγεννιάτικη αγορά με χαμηλό κόστος σε φαγητό και διαμονή. Χριστουγεννιάτικες αγορές και ατμόσφαιρα: Το επίκεντρο είναι η Παλιά Πόλη (Stare Miasto) και η πλατεία του Κάστρου, όπου στήνεται το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εξίσου εντυπωσιακός είναι ο Βασιλικός Κήπος των Φώτων (Royal Garden of Light) στο παλάτι Wilanów.

Τι να δοκιμάσετε : Γεμιστά ζυμαρικά (pierogi), καπνιστό τυρί με μαρμελάδα κράνμπερι (oscypek) και ζεστό κρασί με μπαχαρικά (grzaniec).

: Γεμιστά ζυμαρικά (pierogi), καπνιστό τυρί με μαρμελάδα κράνμπερι (oscypek) και ζεστό κρασί με μπαχαρικά (grzaniec). Ενδεικτικό κόστος και πρόσβαση: Στη Βασοβία μπορείτε να ταξιδέψετε με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα, ενώ για την περίοδο που δανύουμε τα αεροπορικά εισιτήρια ξεκινούν από 90€ / άτομο (με επιστροφή). Όσον αφορά στο πόσα θα ξοδέψετε για φαγητό, ένα πλήρες γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο (milk bar) κοστίζει από 6€ έως10€, ενώ για τη μετακίνησή σας εκεί, τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς ξεκινούν από περίπου 1€.

Χριστουγεννιάτικη απόδραση στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία)

Γιατί να την επισκεφθείτε : Ο Δούναβης και τα ιστορικά κτίρια στη Βουδαπέστη δημιουργούν μία παραμυθένια ατμόσφαιρα τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η πόλη προσφέρει διαμονή σε ξενοδοχεία σε προσιτές τιμές, οικονομικό street food (όπως chimney cake) και εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές στην πλατεία Vörösmarty. Μην αμελήσετε επίσης να επισκεφθείτε τα θερμά λουτρά Széchenyi, πρόκειται για μία μοναδική χειμωνιάτικη εμπειρία.

: Ο Δούναβης και τα ιστορικά κτίρια στη Βουδαπέστη δημιουργούν μία παραμυθένια ατμόσφαιρα τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η πόλη προσφέρει διαμονή σε ξενοδοχεία σε προσιτές τιμές, οικονομικό street food (όπως chimney cake) και εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές στην πλατεία Vörösmarty. Μην αμελήσετε επίσης να επισκεφθείτε τα θερμά λουτρά Széchenyi, πρόκειται για μία μοναδική χειμωνιάτικη εμπειρία. Χριστουγεννιάτικες αγορές και ατμόσφαιρα: Οι δύο πιο γνωστές αγορές βρίσκονται στην πλατεία Vörösmarty και μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου, όπου προβάλλονται 3d light shows στην πρόσοψη του ναού.

Τι να δοκιμάσετε : Το παραδοσιακό γλυκό kürtőskalács (chimney cake), σούπα goulash μέσα σε καρβέλι ψωμί και τοπικό ζεστό κρασί (forralt bor).

: Το παραδοσιακό γλυκό kürtőskalács (chimney cake), σούπα goulash μέσα σε καρβέλι ψωμί και τοπικό ζεστό κρασί (forralt bor). Ενδεικτικό κόστος και πρόσβαση: Στη Βουδαπέστη μπορείτε να ταξιδέψετε με απευθείας πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ για την περίοδο που δανύουμε τα αεροπορικά εισιτήρια ξεκινούν από 52€ / άτομο (με επιστροφή). Το must taste street food στις αγορές κυμαίνεται από 5€ έως 12€, ενώ οι μετακινήσεις με το μετρό και τα τραμ είναι ιδιαίτερα οικονομικές.

Διακοπές τα Χριστούγεννα στο Βουκουρέστι (Ρουμανία)

Γιατί να το επισκεφθείτε : Το Βουκουρέστι αποτελεί μία από τις πιο φθηνές μεγαλουπόλεις της Ευρώπης. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων διαθέτει πλούσια γιορτινή ατμόσφαιρα, μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά, καθώς και πολύ προσιτές τιμές σε εστιατόρια και μεταφορικά. Must visit είναι επίσης και τα υπερσύγχρονα θερμά λουτρά Therme București, μία εμπειρία που αξίζει να βιώσετε.

: Το Βουκουρέστι αποτελεί μία από τις πιο φθηνές μεγαλουπόλεις της Ευρώπης. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων διαθέτει πλούσια γιορτινή ατμόσφαιρα, μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά, καθώς και πολύ προσιτές τιμές σε εστιατόρια και μεταφορικά. Must visit είναι επίσης και τα υπερσύγχρονα θερμά λουτρά Therme București, μία εμπειρία που αξίζει να βιώσετε. Χριστουγεννιάτικες αγορές και ατμόσφαιρα: Η κεντρική αγορά στήνεται στην Πλατεία Συντάγματος (Piața Constituției), μπροστά από το επιβλητικό Παλάτι του Κοινοβουλίου, με ρόδα λούνα παρκ, παγοδρόμιο και συναυλίες, ενώ ολόκληρη η κεντρική λεωφόρος Calea Victoriei στολίζεται με χιλιάδες λαμπάκια, προσφέροντας στον επισκέπτη ένα μοναδικό θέαμα.

Τι να δοκιμάσετε : Παραδοσιακά λουκάνικα mici, λαχανοντολμάδες sarmale και τηγανητούς λουκουμάδες papanași με κρέμα και μαρμελάδα.

: Παραδοσιακά λουκάνικα mici, λαχανοντολμάδες sarmale και τηγανητούς λουκουμάδες papanași με κρέμα και μαρμελάδα. Ενδεικτικό κόστος και πρόσβαση: Στο Βουκουρέστι μπορείτε να ταξιδέψετε με απευθείας πτήσεις από Αθήνα (διάρκειας μόλις 1,5 ώρας), ενώ για την περίοδο που δανύουμε τα αεροπορικά εισιτήρια ξεκινούν από 60€ / άτομο (με επιστροφή). Πρόκειται για μία από τις πιο οικονομικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στην οποία μπορείτε να γευματίσετε σε καλά εστιατόρια με κόστος από 10€ έως 15€, ενω και η μετακίνηση με ταξί ή μέσω εφαρμογών (όπως Bolt/Uber), παρέχονται σε πολύ προσιτές τιμές.

Ταξίδι για τις γιορτές στο Βελιγράδι (Σερβία)

Γιατί να το επισκεφθείτε : Το Βελιγράδι βρίσκεται κοντά στην Ελλάδα, γεγονός που το καθιστά μία αρκετά οικονομική πρόταση. Τον Δεκέμβριο γεμίζει με υπαίθρια παγοδρόμια, γιορτινά περίπτερα και γιορτινή ατμόσφαιρα, κρατώντας το budget σας σε χαμηλά επίπεδα.

: Το Βελιγράδι βρίσκεται κοντά στην Ελλάδα, γεγονός που το καθιστά μία αρκετά οικονομική πρόταση. Τον Δεκέμβριο γεμίζει με υπαίθρια παγοδρόμια, γιορτινά περίπτερα και γιορτινή ατμόσφαιρα, κρατώντας το budget σας σε χαμηλά επίπεδα. Χριστουγεννιάτικες αγορές και ατμόσφαιρα: Η γιορτινή ζωή συγκεντρώνεται στον πεζόδρομο Knez Mihailova, στην πλατεία Δημοκρατίας (Trg Republike) και στο πάρκο Kalemegdan. Η πόλη φημίζεται για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή και τις υπαίθριες εκδηλώσεις της.

Τι να δοκιμάσετε : Κεμπάπ (ćevapi), πίτα burek, ψητό κρέας (roštilj) και ζεστό κονιάκ (kuvana rakija).

: Κεμπάπ (ćevapi), πίτα burek, ψητό κρέας (roštilj) και ζεστό κονιάκ (kuvana rakija). Ενδεικτικό κόστος και πρόσβαση: Στο Βελιγράδι μπορείτε να ταξιδέψετε με απευθείας πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ για την περίοδο που δανύουμε τα αεροπορικά εισιτήρια ξεκινούν από 111€ / άτομο (με επιστροφή). Επιπρόσθετα, όσον αφορά στις τιμές σε φαγητό και ποτό παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σημαντικό tip: Η Σερβία γιορτάζει τα Χριστούγεννα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, δηλαδή στις 7 Ιανουαρίου. Παρόλα αυτά, ο στολισμός και οι αγορές λειτουργούν κανονικά όλο τον Δεκέμβριο.

Γιορτινές διακοπές στην Κρακοβία (Πολωνία)

Γιατί να την επισκεφθείτε : Η κεντρική πλατεία Rynek Główny (η μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης) στην Κρακοβία φιλοξενεί μία από τις πιο παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές. Προσφέρει εξαιρετικό τοπικό φαγητό, γραφικά σοκάκια και πολύ οικονομική διαμονή.

: Η κεντρική πλατεία Rynek Główny (η μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης) στην Κρακοβία φιλοξενεί μία από τις πιο παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές. Προσφέρει εξαιρετικό τοπικό φαγητό, γραφικά σοκάκια και πολύ οικονομική διαμονή. Χριστουγεννιάτικες αγορές και ατμόσφαιρα: Η αγορά στην κεντρική πλατεία Rynek Główny θεωρείται μία από τις πιο αυθεντικές στην Ευρώπη. Ξύλινα σπιτάκια πωλούν χειροποίητα στολίδια, κεχριμπάρι και μάλλινα είδη, ενώ το ιστορικό κέντρο και το Κάστρο Wawel μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι.

Τι να δοκιμάσετε : Τη διάσημη ανοιχτή μπαγκέτα zapiekanka στην εβραϊκή συνοικία Kazimierz, σούπα żurek και ζεστή σοκολάτα στα ιστορικά καφέ της πόλης.

: Τη διάσημη ανοιχτή μπαγκέτα zapiekanka στην εβραϊκή συνοικία Kazimierz, σούπα żurek και ζεστή σοκολάτα στα ιστορικά καφέ της πόλης. Ενδεικτικό κόστος και πρόσβαση: Στην Κρακοβία μπορείτε να ταξιδέψετε με απευθείας πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ για την περίοδο που δανύουμε τα αεροπορικά εισιτήρια ξεκινούν από 67€ / άτομο (με επιστροφή). Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το ιστορικό κέντρο μπορείτε να το απολαύσετε εξ ολοκλήρου με τα πόδια, μηδενίζοντας έτσι τα έξοδα μετακίνησης, ενώ το φαγητό και η διαμονή είναι εξίσου οικονομικά με τη Βαρσοβία.