Ο Ζαν είναι λάτρης του φλερτ πήγαν στο First Dates και αποκάλυψε πως του αρέσουν οι μελαχρινοί, ψηλοί και όμορφοι μπασκετμπολίστες. Ο Φώτης μπορεί να μην ήταν μπασκετμπολίστας, κατάφερε όμως να τον εντυπωσιάσει και να κάνουν μαζί ωραίες συζητήσεις τόσο στο μπαρ όσο και στο εστιατόρια.
Οι δυο τους τα πήγαν καλά και αγκαλιασμένοι μίλησαν στο booth με ωραία λόγια ο ένας για τον άλλον.
O Φώτης με τον Ζαν στο First Dates
«Γούσταρα φουλ. Νομίζω πως βγήκε ένα ωραίο vibe. Το πήγαμε καλά» είπε ο Φώτης με τον Zαν να αναφέρει πως θα βγουν οπωσδήποτε.
«Θα ξαναβγούμε έξω»
Δείτε το First DatesΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.