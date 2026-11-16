Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates



Στο First Dates οι γνωριμίες δεν ακολουθούν ποτέ την ίδια συνταγή! Άλλοι έρχονται στο εστιατόριο του έρωτα με συγκεκριμένα κριτήρια, άλλοι για να αναζητήσουν την περιπέτεια, ενώ άλλοι δυσκολεύονται λίγο περισσότερο να αποκαλύψουν τον πραγματικό τους εαυτό. Απόψε, οι πρωταγωνιστές μας έχουν πολλά να πουν, αρκετά να ανακαλύψουν και, φυσικά, έναν κοινό στόχο: να δουν αν απέναντί τους βρίσκεται κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία.



Η Αναστασία επιστρέφει για δεύτερη φορά στο εστιατόριο του έρωτα, αποφασισμένη να δοκιμάσει ξανά την τύχη της! Με υψηλές προσδοκίες και ανεβασμένη διάθεση, είναι σίγουρη πως, ό,τι κι αν συμβεί, εκείνη θα περάσει καλά. Αναζητά έναν άντρα που θα της θυμίσει πως η ζωή είναι ωραία! Ο Πέτρος είναι barman από την Κατερίνη, δηλώνει… πολυλογάς και θέλει να ζει την κάθε στιγμή με «τρέλα». Μήπως η Αναστασία είναι αυτή που θα του προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητά; Άλλωστε, με τόσες ιστορίες που έχει να διηγηθεί και με ένα επικοινωνιακό πινγκ πονγκ να ξεκινά από την πρώτη στιγμή της συνάντησής τους, ένα είναι σίγουρο: αυτό το ραντεβού δεν θα είναι καθόλου βαρετό!

Ο Οζάν είναι λάτρης του φλερτ και του αρέσουν οι μελαχρινοί, ψηλοί και όμορφοι μπασκετμπολίστες. Ο Φώτης μπορεί να μην είναι μπασκετμπολίστας, καταφέρνει όμως να κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή με το στιλ του. Μετά την επεισοδιακή πρώτη του απόπειρα γνωριμίας με τη Ζεν, έρχεται η σειρά του Οζάν να τον γνωρίσει καλύτερα. Πώς θα εξελιχθεί, τελικά, το ραντεβού τους;

Ανάμεσα στη Μυτιλήνη και το Βέλγιο, ο Βαγγέλης συλλέγει εμπειρίες και γνωρίζει όμορφες γυναίκες. Δεν ανοίγεται εύκολα και σίγουρα δεν μοιράζεται τα μυστικά του με τον καθένα. Ούτε με τη Ζεν, αλλά ούτε και με τον Τάσο! Θα καταφέρει, άραγε, η γλυκύτατη Ιωάννα να τον κάνει να χαλαρώσει και να αποκαλύψει περισσότερα για τον εαυτό του; Ή μήπως το ραντεβού τους θα αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στο μπαούλο με τα καλά φυλαγμένα μυστικά του Βαγγέλη;

Τρία διαφορετικά ραντεβού, τρεις διαφορετικές ιστορίες και πολλές πιθανότητες για ανατροπές! Γιατί στο First Dates κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί όταν το φλερτ περνά από τη θεωρία στην πράξη!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

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