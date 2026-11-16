Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εμφανίζεται μόνος του στο πλατό και να ενημερώνει από την έναρξη τους τηλεθεατές για την απουσία της παρουσιάστριας.

Όπως έγινε γνωστό στον αέρα της εκπομπής, η δημοσιογράφος δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις εξαιτίας έκτακτου γεγονότος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη.

Τι είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για την Ανθή Βούλγαρη

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέλεξε να αναφερθεί άμεσα στο θέμα στα πρώτα λεπτά της εκπομπής, μεταφέροντας το μόνο επίσημο μήνυμα που ακούστηκε στον αέρα για την απουσία της συνεργάτιδάς του.

«Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί».

Τι είναι γνωστό μέχρι τώρα για την απουσία από το «Κοινωνία ώρα Mega»

Το μόνο επιβεβαιωμένο στοιχείο είναι ότι η παρουσιάστρια έμεινε εκτός εκπομπής το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, μετά από απρόοπτο περιστατικό που συνέβη το βράδυ. Ο δημοσιογράφος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του περιστατικού.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Ανθής Βούλγαρη αργότερα στη συνέχεια της εκπομπής, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω διευκρίνιση την ώρα της ανακοίνωσης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την αιφνίδια απουσία της παρουσιάστριας από το Κοινωνία ώρα Mega.