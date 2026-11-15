Σπίτι μου 3: Τον Δεκέμβριο η έναρξη - Δάνεια έως 230.000 ευρώ

Ηλικιακό όριο τα 55 έτη

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Οικονομια
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Eurokinissi
Πρόγραμμα Σπίτι μου 3: Δάνειο ως 230.000€ για κάλυψη ως 95% της αξίας του ακινήτου / ERTNews

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Τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», με αυξημένο ηλικιακό όριο στα 55 έτη και δυνατότητα δανειοδότησης έως 230.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας.

Τον σχεδιασμό επιβεβαίωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στις 11 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας τις βασικές αλλαγές στα κριτήρια συμμετοχής.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει το «Σπίτι μου 3»;

Ο προγραμματισμός του υπουργείου τοποθετεί την έναρξη τον Δεκέμβριο.

Η βασική ηλικιακή αλλαγή αφορά την αύξηση του ανώτατου ορίου από τα 50 στα 55 έτη. Έτσι, το πρόγραμμα διευρύνεται προς πολίτες που αποκλείονταν από τον προηγούμενο κύκλο λόγω ηλικίας.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει υψηλότερα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με παιδιά. Για τα ζευγάρια προβλέπεται όριο 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, αντί 5.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπονται 39.000 ευρώ, με επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

 

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