Φωτιά Ζεφύρι: Στον εισαγγελέα η 34χρονη και οι ανήλικες κόρες της

Διατηρούσαν ξυλόσομπα στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου

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Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών, που συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε κτίριο στο Ζεφύρι, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της οποίας δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Ζεφύρι: Ενός λεπτού σιγή για τους δύο πυροσβεστες

Φωτιά Ζεφύρι: Στον εισαγγελέα η 34χρονη και οι ανήλικες κόρες της

Φωτιά Ζεφύρι: Το χρονικό της τραγωδίας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 11.30 σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσής της, δύο πυροσβέστες από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών - ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης που μετείχαν στην επιχείρηση -, έχασαν τη ζωή τους ενώ ένας ακόμη ηλικίας 45 ετών τραυματίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

O 23χρονος πυροσβέστης είχε ορκιστεί πριν από πέντε μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Συνελήφθησαν 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της για τη φωτιά στο Ζεφύρι

Η ξυλόσομπα στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Ζεφύρι

Τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνέλεξαν στοιχεία από τον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια αυτοψίας τους εντόπισαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά. Στόχος να διερευνηθούν οι συνθήκες έναρξης και εξέλιξης της φωτιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από το μέχρι στιγμής προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες θυγατέρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν.

«Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς», αναφέρει η Πυροσβεστική.

Έπειτα από την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τραγωδία Ζεφύρι: Θρήνος για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Διατάχθηκε ΕΔΕ

H προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.

Tα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση η οποία θα διενεργηθεί από ανώτατο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

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