Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Έφυγε ένα από τα «παιδιά-θαύματα» του ελληνικού κινηματογράφου

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Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.
  • Ο Ιωαννίδης νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας και χειρουργείο καρδιάς.
  • Είχε συμμετάσχει σε 25 ταινίες και ήταν γνωστός για τον ρόλο του στο «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι».
  • Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο και θεατρικό χώρο.
  • Συλλυπητήρια εκφράστηκαν στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Βαθιά είναι η θλίψη στον χώρο του ελληνικού θεάματος και κινηματογράφου, καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Βαγγέλη Ιωαννίδη, ενός από τα πιο γνωστά «παιδιά-θαύματα» της μεγάλης οθόνης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ο ηθοποιός έδινε μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από σοβαρή περιπέτεια υγείας. Την είδηση μετέφερε στον πρόεδρο του ΣΕΗ η στενή φίλη και συνάδελφος του εκλιπόντος, Αθήνα Δόμβρου.

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης είχε αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, έχοντας συμμετάσχει σε 25 ταινίες. Είχε ανακαλυφθεί από τον Νίκο Κούνδουρο από το 1952, ενώ είχε ξεχωρίσει σε εμβληματικές παραγωγές, όπως στις «Μικρές Αφροδίτες», στο «Ποτάμι», στην ταινία «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά», αλλά και στον αξέχαστο ρόλο του ως ο ατίθασος γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», όπου κυκλοφορούσε μέσα στο σπίτι με τη μηχανή.

Αποχαιρετώντας τον, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Από σήμερα ένα από τα παιδιά θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας… Με μεγάλη θλίψη η καλή του φίλη και συνάδελφος μας Αθήνα Δόμβρου μας ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα απο την ζωή ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στην ΜΕΘ και ξέραμε για την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το 52, κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινίες. Ήταν το αγόρι απο τις ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΕΣ και ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ του Κουνδουρου, ο μικρός απο ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΤΑ ΓΙΑΣΕΜΙΑ , ο άτακτος γιος του Κωνσταντάρα από το Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027 με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σε αυτόν, που ετοίμασε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ηταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια… Συλλυπητήρια στην σύζυγο και την οικογένειά του».

Σημειώνεται ότι, πριν από περίπου μία εβδομάδα, ο ηθοποιός είχε υποβληθεί σε χειρουργείο καρδιάς. Παρά το γεγονός ότι αρχικά φαινόταν πως όλα πήγαιναν καλά, ένιωσε νέες ενοχλήσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τη σύζυγό του, Ελένη, να βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό του μέχρι την τελευταία του πνοή.

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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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