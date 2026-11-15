Με βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Κυριακή, με τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Ωστόσο, η φθινοπωρινή εικόνα του καιρού δεν θα διατηρηθεί για πολύ, καθώς από την Τρίτη αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ την Τετάρτη οι νοτιάδες θα φέρουν θερμότερες αέριες μάζες στη χώρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, συμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, η μεταβολή του καιρού θα είναι πρόσκαιρη, με τον υδράργυρο να υποχωρεί αρχικά αρκετούς βαθμούς, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, και στη συνέχεια να ανεβαίνει ξανά σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Καιρός: Πού θα σημειωθούν βροχές

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, βροχοπτώσεις αναμένονται από τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, ενώ τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και σε νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Ωστόσο, όσο θα προχωρά η ημέρα, τα φαινόμενα θα εξασθενούν σταδιακά. Από το απόγευμα θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν γενικά ασθενείς άνεμοι.

Η αφρικανική σκόνη θα παρουσιάσει υποχώρηση, καθώς οι βοριάδες θα συμβάλουν στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων της από την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, μέτριες συγκεντρώσεις σωματιδίων ενδέχεται να παραμείνουν στα νότια τμήματα της χώρας.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα, με τη Δυτική Μακεδονία να καταγράφει τις χαμηλότερες μέγιστες τιμές.

Αναλυτικά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν ως εξής:

Δυτική Μακεδονία: 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 7 έως 14 βαθμούς.

7 έως 14 βαθμούς. Ήπειρος: 6 έως 20 βαθμούς.

6 έως 20 βαθμούς. Θεσσαλία: 8 έως 16 βαθμούς.

8 έως 16 βαθμούς. Κεντρικά ηπειρωτικά: 6 έως 21 βαθμούς.

6 έως 21 βαθμούς. Πελοπόννησος: 7 έως 21 βαθμούς.

7 έως 21 βαθμούς. Κρήτη: 8 έως 23 βαθμούς.

8 έως 23 βαθμούς. Ιόνια νησιά: 11 έως 20 βαθμούς.

11 έως 20 βαθμούς. Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: 7 έως 18 βαθμούς.

7 έως 18 βαθμούς. Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: 15 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ανοίγματα στον καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές, οι οποίες αναμένεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι και να περιοριστούν κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ανατολικών και νοτιοανατολικών διευθύνσεων, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 13 βαθμούς.

Καιρός: Πότε επιστρέφουν η ζέστη και οι νοτιάδες

Η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας δε θα έχει μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο και τη Δευτέρα, με τοπικές βροχές στη δυτική και αργότερα στη βόρεια Ελλάδα.

Δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, ενώ στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, χωρίς να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.

Την Τρίτη αναμένονται βροχές στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, φτάνοντας στα νότια πελάγη και κυρίως στην περιοχή νότια της Κρήτης τα 6 μποφόρ. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η μεγαλύτερη θερμοκρασιακή άνοδος αναμένεται την Τετάρτη, όταν οι νοτιάδες θα επικρατήσουν εκ νέου και θα ενισχυθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο νότιο Αιγαίο ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ λιγότερα θα είναι τα φαινόμενα στη βόρεια χώρα.

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Εμμανουήλ, η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να επιστρέφουν οι καλοκαιρινές συνθήκες.

Καιρός: Η πρώτη εικόνα για τον Δεκέμβριο

Η νέα άνοδος της θερμοκρασίας δεν αναμένεται να διατηρηθεί για πολλές ημέρες. Την Πέμπτη και την Παρασκευή προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου, με τις τιμές να επιστρέφουν προς τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, η γενική εικόνα για το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν παραπέμπει σε χειμωνιάτικες συνθήκες.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Γιώργος Εμμανουήλ σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις. Η πρώτη εικόνα, πάντως, δείχνει προς έναν σχετικά ήπιο μήνα, σε συμφωνία με τη γενικότερη κλιματική τάση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται ψυχρές εισβολές, καθώς μπορούν να σημειωθούν και μέσα στον Δεκέμβριο, αν και, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν είναι ιδιαίτερα συχνές στην Ελλάδα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκαν ισχυρά καιρικά συστήματα και χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ενδεικτικά, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα η μέση θερμοκρασία του Οκτωβρίου βρέθηκε περίπου 1,5 βαθμό Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα, μια απόκλιση που, όπως ανέφερε, είχε αρκετά χρόνια να καταγραφεί.