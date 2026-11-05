Βροχές, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, σε υψόμετρα άνω των 1.800 μέτρων.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς χιλιάδες δρομείς προετοιμάζονται για τους αγώνες της Κυριακής 8 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ευνοϊκές για τους συμμετέχοντες στον αγώνα των 42 χιλιομέτρων.

Καιρός σήμερα: Πού θα βρέξει την Πέμπτη

Πιο αναλυτικά, τοπικές βροχές κατά περιόδους αναμένονται στην κεντρική, ανατολική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Πρόσκαιρες ασθενείς βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στις Σποράδες και στις Κυκλάδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες.

Στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις πάνω από τα 1.800 μέτρα. Παράλληλα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, με ομίχλες να σχηματίζονται κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 14 με 16 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, τους 17 με 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τους 22 με 23 βαθμούς στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί, 3 με 5 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με αυξημένη πιθανότητα για ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νοτιοανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Σύμμαχος ο καιρός την Κυριακή

Με τις ημέρες να μετρούν αντίστροφα για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η πρόγνωση του καιρού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους δρομείς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες των 42, 10 και 5 χιλιομέτρων.

Για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τους μαραθωνοδρόμους.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν αρχικά κατά μήκος της διαδρομής, τουλάχιστον μέχρι τη μέση της.

Η ηλιοφάνεια θα είναι αυξημένη, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για όσους θα επιχειρήσουν να καλύψουν την απόσταση των 42 χιλιομέτρων.

Η πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στην περιοχή του Καστελόριζου. Οι βροχές θα είναι λίγες και θα εξασθενήσουν μέχρι το απόγευμα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο Ιόνιο, στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα υπάρχουν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.