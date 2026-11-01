Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 1/11 από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου / Βίντεο αρχείου από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού προχώρησε η ΕΜΥ τα ξημερώματα της Κυριακής, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία τύπου «Π», η οποία θα επηρεάσει τη χώρα έως και τη Δευτέρα.

Κύριο χαρακτηριστικό της επιδείνωσης θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τα εντονότερα φαινόμενα είναι τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός την Κυριακή 1 Νοεμβρίου - Πού θα έχει βροχές

Την Κυριακή τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, με διαφορετική χρονική διάρκεια ανά περιοχή.

Ειδικότερα:

Ιόνιο: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική και νότια Πελοπόννησος: Έντονα φαινόμενα έως το απόγευμα.

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου: Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα.

Ο καιρός τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά της χώρας και στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, περισσότερο θα επηρεαστούν:

Νησιά Ιονίου: Βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες.

Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος: Νέα επιδείνωση από το απόγευμα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Δωδεκάνησα: Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά διαστήματα έως τις βραδινές ώρες.