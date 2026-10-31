Στην υπόθεση της απάτης με τους φούρνους «Χωριάτικο», το Star παρουσιάζει δύο λίστες που «καίνε» πρόσωπα με θέσεις σε όλες τις βαθμίδες. Πρόκειται για το αλισβερίσι των συνεργατών του φερόμενου ως εγκεφάλου με υπαλλήλους σε εφορίες, ΕΦΚΑ και Πολεοδομίες. Χαρακτηριστικά είναι τα ποσά, αλλά και η λέξη «λάδι» δίπλα από κάθε όνομα.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου και της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Πρόκειται για λίστες-θησαυρό για το Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς δεν αποκλείεται να έχουμε μια νέα δικογραφία για τα πρόσωπα αυτά, για τα πρόσωπα του Δημοσίου, τους αστυνομικούς και για όσους «λαδώθηκαν» και έβαλαν πλάτη για να συνεχίζει να λειτουργεί το κύκλωμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Ρίστα.

Η πρώτη λίστα έχει ως τίτλο «Συναλλαγές κατόπιν εντολής του... (Μr Χωριάτικο) και της Δήμητρας».

Η Δήμητρα είναι η πιο στενή συνεργάτης του Μr Χωριάτικο, είναι η γυναίκα η οποία δεν έχει συλληφθεί.

Η λίστα αναφέρει μεταξύ άλλων «ΣΔΟΕ: λάδι», «ΔΟΥ Μυκόνου: λάδι».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτό που γράφουν παρακάτω: «Πήγαμε 8, ζητήσανε 50, χάλασε», που το πιθανότερο είναι πως ερμηνεύεται ότι τους ζήτησαν περισσότερα χρήματα, και η δουλειά χάλασε.

Στη λίστα αναφέρεται επίσης «ΔΟΥ Γλυφάδας» και «ΔΟΥ Μεγάλου Πλούτου», ενώ υπάρχει και ένα όνομα «νούμερο 1».

Στη δεύτερη λίστα, που βρέθηκε στη Ρόδο, στην αρχή γράφει μια επιχείρηση «357: λάδι», με σχόλιο «ΕΤΑΔ».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται «Α.Τ.» ενδεχομένως για κάποιο αστυνομικό Τμήμα, και αλλού «Ζoρό».

Η ασφάλεια έχει ήδη ταυτοποιήσει κάποια πρόσωπα, με τους αστυνομικούς να είναι σίγουροι πως υπάρχουν και εργαζόμενοι από την ΑΑΔΕ.

Το Star θα αποκαλύψει και άλλες λίστες τις επόμενες μέρες, καθώς αυτές βρίσκονται ήδη στα χέρια των αρχών και συγκεκριμένα του Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στο μικροσκόπιο γυναίκα εφοριακός - Ποια είναι η «θεία Μαίρη»

Κομβικό ρόλο όμως στην υπόθεση φαίνεται ότι είχε και μια υπάλληλος σε μεγάλη εφορία της Αττικής, η λεγόμενη «θεία Μαίρη». Έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Άννα Σταματιάδου.

Η Καλλιθέα ήταν κομβικό σημείο για το κύκλωμα, καθώς εκεί άνοιγαν και έκλειναν διάφορες εταιρείες. Στην πρώην ΔΟΥ Καλλιθέας, υπάρχει ένα πρόσωπο-κλειδί που ελέγχεται. Είναι ανώτατο στέλεχος της Εφορίας, η «θεία Μαίρη».

Φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τη γυναίκα που ήταν πολύ κοντά στον αρχηγό του κυκλώματος. Οι δύο γυναίκες έχουν καταγραφεί να μιλούν με μεγάλη οικειότητα και από διαφορετικά τηλέφωνα, υποψιασμένες, ίσως για να μπερδεύουν τις αρχές.

Η ΑΑΔΕ έχει βάλει στο «μικροσκόπιο» τη «θεία Μαίρη», ενώ - με εντολή του Γιώργου Πιτσιλή - έχει ξεκινήσει και έρευνα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής που ζητά στοιχεία από την αστυνομία και τις ανακριτικές αρχές, για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.

Σε κάθε υπηρεσία φαίνεται πως είχαν έναν δικό τους άνθρωπο. Ήταν τα λεγόμενα «βαφτιστήρια» τους. Φρόντιζαν, σαν άλλοι «νονοί», να τους έχουν στα πούπουλα, με μικρά ή μεγαλύτερα δωράκια.