Κρήτη: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι - Εξετάζουν εξαφανίσεις γυναικών

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

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Πηγή: zarpanews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανθρώπινα οστά και γυναικεία ρούχα βρέθηκαν σε χωράφι στην Κρήτη, προκαλώντας συναγερμό.
  • Τα ευρήματα εντοπίστηκαν από τον ιδιοκτήτη του χωραφιού κατά την καθαριότητα και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.
  • Οι έρευνες επικεντρώνονται στην εξαφάνιση 75χρονης από τον Αλικιανό, που χάθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα οστά δεν ανήκουν στην 75χρονη, αλλά ενδέχεται να σχετίζονται με παλαιότερη εξαφάνιση 19 ετών.
  • Δείγματα DNA έχουν ληφθεί για ταυτοποίηση και αναμένονται αποτελέσματα που θα κατευθύνουν τις έρευνες.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών και γυναικείων ρούχων σε αγροτική έκταση στην περιοχή των Βουκολιών. 

Τα ευρήματα εντόπισε ιδιοκτήτης του χωραφιού, την ώρα που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινούν έρευνα για την ταυτοποίηση των υπολειμμάτων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι πρόκειται για σορό γυναίκας. Αρχικά, οι έρευνες στράφηκαν στην εξαφάνιση μιας 75χρονης από τον Αλικιανό, η οποία είχε χαθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, με την υπόθεση να παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη. 

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών ένας αλλοδαπός εργάτης, ο ιερέας του χωριού, καθώς και ένα ζευγάρι Τσέχων που πραγματοποιούσε εργασίες στο νεκροταφείο εκείνη την περίοδο. Σε βάρος τους είχαν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει ακόμη οδηγηθεί ενώπιον δικαστικού συμβουλίου και παραμένει ανεξιχνίαστη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της οικογένειας για τη διαλεύκανσή της. 

Ωστόσο, τα πρώτα επιστημονικά ευρήματα φαίνεται να οδηγούν τις έρευνες ακόμη πιο πίσω χρονικά, σε μια άλλη εξαφάνιση γυναίκας που είχε συγκλονίσει την περιοχή πριν από περίπου 19 χρόνια. Παράλληλα, η εξέταση των ρούχων που βρέθηκαν μαζί με τα υπολείμματα δείχνει ότι δεν πρόκειται για την 75χρονη από τον Αλικιανό. 

Για την ταυτοποίηση έχουν ήδη ληφθεί δείγματα DNA, τα οποία θα συγκριθούν με στοιχεία που αφορούν και τις δύο υποθέσεις. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να καθορίσουν την κατεύθυνση της έρευνας και να δώσουν απαντήσεις σε ένα θρίλερ που παραμένει άλυτο. 

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