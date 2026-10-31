Σέρρες: Ανατροπή στη δολοφονία 68χρονου - Καταθέτει ως ύποπτος ο γιος του

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι ισχυρισμοί του γιου

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Ελλαδα
Οι τελευταίες κινήσεις του 68χρονου πριν τη δολοφονία του / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος του 68χρονου, που βρέθηκε νεκρός στις Σέρρες, καταθέτει ως ύποπτος στην Ασφάλεια.
  • Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν δύο επισκέψεις του γιου στο σπίτι του πατέρα του, με μία μη αναφερόμενη αρχικά.
  • Ιατροδικαστικά ευρήματα εγείρουν ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του θύματος.
  • Ο γιος ισχυρίζεται ότι η δολοφονία διαπράχθηκε από ανήλικους Ρομά, οι οποίοι είχαν διαρρήξει το σπίτι νωρίτερα.
  • Η έρευνα συνεχίζεται και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για αξιολόγηση.

Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας του 68χρονου, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες τον περασμένο Αύγουστο. Το πρωί του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, ο γιος του κλήθηκε από την Ασφάλεια να δώσει ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτος, μετά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την προανακριτική έρευνα. 

Στο επίκεντρο βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφονται δύο επισκέψεις του γιου στο σπίτι του πατέρα του μέσα σε λίγες ώρες, η μία εκ των οποίων δεν είχε αναφερθεί αρχικά στις Αρχές. Σε δεύτερη επίσκεψη, τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου, φαίνεται να κρατά μια λευκή σακούλα, με την οποία αποχωρεί χωρίς αυτήν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε μεταφέρει φαγητό στον πατέρα του. 

Παράλληλα, γειτόνισσα κατέθεσε ότι τις προηγούμενες ημέρες άκουγε συχνά έντονους καβγάδες και φωνές από το σπίτι, περιγράφοντας ιδιαίτερα έντονο επεισόδιο τη νύχτα πριν από τον θάνατο του 68χρονου. 

Δολοφονία Σέρρες

Ο 68χρονος που δολοφονήθηκε 

Σέρρες: Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι ισχυρισμοί του γιου 

Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν και από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων πτωματικές υποστάσεις στη ράχη, ένα μεταθανάτιο αποτύπωμα που παραπέμπει σε σόλα παπουτσιού, καθώς και το κενό περιεχόμενο του στομάχου του θύματος. Τα στοιχεία αξιολογούνται από τις Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών και του χρόνου θανάτου. 

Ο γιος του 68χρονου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τη δολοφονία διέπραξαν ανήλικοι Ρομά, οι οποίοι είχαν διαρρήξει το σπίτι του πατέρα του λίγες ημέρες νωρίτερα και είχαν αφαιρέσει έξι ευρώ. Οι ανήλικοι είχαν παραδεχθεί τη διάρρηξη, ενώ ο ίδιος αρνείται ότι είχε προηγηθεί καβγάς με τον πατέρα του. 

Ο συνήγορός του, Ιωάννης Γιάντσιος, μιλώντας στην εκπομπή Φως στο Τούνελ, ανέφερε ότι ο εντολέας του θα απαντήσει σε όσα του ζητηθούν και θα καταθέσει γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του.  

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και, μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την αξιολόγηση των στοιχείων. 

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