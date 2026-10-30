Θεσσαλονίκη: H Ελληνίδα «Μαρικάρμεν» που απέφυγε την έξωση χάρη στον κόσμο

Η οικογένειά της έπεσε θύμα της οικονομικής κρίσης

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Στο «παρά πέντε» αναβλήθηκε η έξωση ηλικιωμένης γυναίκας με αναπηρία από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη μετά από κινητοποίηση του κόσμου. Μετά από σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών απέσυρε διάταξη που έλυνε τα χέρια των servicers για ταχύτερους πλειστηριασμούς.

Θεσσαλονίκη: Ανθρώπινη ασπίδα απέτρεψε την έξωση 90χρονης με αναπηρία

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«Βράζουν» τα Σεπόλια: Πέταξαν οικογένεια με παιδί ΑμεΑ στον δρόμο

Η κ. Παρθένα Χαραλαμπίδου στα 92 της χρόνια και όντας κατάκοιτη, με αναπηρία 87%, βίωσε το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Το σπίτι όπου μεγάλωσε έξι παιδιά έχει περάσει στα χέρια τράπεζας και η ίδια κινδύνευσε να βρεθεί στον δρόμο.

Το 2021 το σπίτι χάθηκε σε πλειστηριασμό. «Τι να το κάνουν; Ο κόσμος ήρθε να συμπαρασταθεί» είπε η 92χρονη γυναίκα μιλώντας στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου.

Η γειτονιά ξεσηκώθηκε, μαζί με εκπροσώπους εργατικών σωματείων.

Η οικονομική κρίση «τσάκισε» την οικογένεια της 92χρονης

Η κ. Παρθένα Χαραλαμπίδου και η οικογένειά της είναι από τα θύματα της οικονομικής κρίσης. Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιος της έχασε τη δουλειά του.

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Την ίδια ώρα, στη Βουλή, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση διασταύρωναν τα ξίφη τους για το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ο υφυπουργός Οικονομικών «κάρφωσε», πάντως, τους εκπροσώπους των funds, που απουσίασαν από τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τους servicers στην αρμόδια Επιτροπή.

Τελικά, το υπουργείο Οικονομικών απέσυρε διάταξη που, σύμφωνα με νομικούς και την αντιπολίτευση, θα άνοιγε τον δρόμο για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς-εξπρές.

«Το 2017 κάποιοι πούλησαν τα «κόκκινα» δάνεια χωρίς κανόνες και κριτήρια στα funds και σήμερα κάποιοι άλλοι, αντί να βελτιώσουν το πλαίσιο, το κάνουν χειρότερο» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

 

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