Γλυφάδα: Επιχείρησαν Έξωση σε οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας

Ένταση σημειώθηκε έξω από διαμέρισμα στην Γλυφάδα όταν κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να αποτρέψουν έξωση τετραμελούς οικογένειας, που έχει παιδάκι το οποίο πάσχει από καρκίνο. Ο πατέρας, που έχει υποστεί εγκεφαλικό περιγράφει στο ρεπορτάζ του Star τον Γολγοθά που ζει τα τελευταία χρόνια για να σώσει το σπίτι του. Η σύζυγός του το πρωί βρέθηκε αντιμέτωπη με δικαστικό επιμελητή και αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα αφού πρώτα κλειδαράς έσπασε την πόρτα με λοστό και τροχό.

Αλληλέγγυοι, φορείς και γείτονες, επιχειρούν να αποτρέψουν την έξωση οικογένειας -που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας-από διαμέρισμα στην Γλυφάδα. Αποδοκιμάζουν τιυς δικαστικούς επιμελητές, που αποχωρούν μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις.



Η πρώτη κατοικία της τετραμελούς οικογένειας χάθηκε σε πλειστηριασμό. Ο πατέρας έχει υποστεί εγκεφαλικό ενώ το παιδί του πάσχει από καρκίνο. Υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις όμως δεν προχώρησαν και η έξωση έγινε.

Γλυφάδα: Ο πατέρας διηγείται την περιπέτεια με την απόπειρα έξωσης

«Η κόρη μου ήταν να κάνει θεραπεία και με πηρέ ο δικηγόρος και λέει αύριο βγαίνει πλειστηριασμό. Τους είχα δώσει 6 χιλιάρικα. Να κάνουμε διακανονισμό να τους πληρώνω δεν το θέλω τσάμπα. μου λένε να φύγουμε. Πού να πάω;» δηλώνει στο Star οι ιδιοκτήτης του σπιτιού Κώστας Μπενέζες.

Το πρωί ενώ η σύζυγος βρισκόταν στο διαμέρισμα άκουσε ένα ισχυρό θόρυβο. Κλειδαράς παρουσία δικαστικού επιμελητή και αστυνομικών έσπασε την πόρτα με τροχό και λοστό για να βγάλουν την οικογένεια από το σπίτι της.

«Έχουν προγράμματα σπίτι μου 1, 2, 3 και από την άλλη 300.000 σπίτια να αλλάζουν χεριά και να ξεσπιτώνεται ο κόσμος» τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης.

Η παρουσία αστυνομικής δύναμης έξω από το διαμέρισμα όξυνε τα πνεύματα.

Χιλιάδες σπίτια κινδυνεύουν να βγουν στο σφυρί σε πλειστηριασμούς

Οι αναρτημένοι πλειστηριασμοί ως το τέλους του χρόνου ανέρχονται σε 5.697. Οι 2.190 αφορούν σε κατοικίες. 528 είναι σε αναστολή και 8 ματαιώθηκαν. Την έξωση στη Γλυφάδα έθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ολομέλεια της Βουλής: «Καταδικάζετε την ενέργεια αυτή; Ή κάνετε την πάπια»;

Η έξωση διακόπηκε για ένα μήνα.

