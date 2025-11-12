Γλυφάδα: Επιχείρησαν Έξωση σε οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας

Πατέρας με εγκεφαλικό και παιδί με καρκίνο – Στο πόδι η γειτονιά

12.11.25 , 20:39 Γλυφάδα: Επιχείρησαν Έξωση σε οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Ράνια Τραγόμαλλου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένταση σημειώθηκε έξω από διαμέρισμα στην Γλυφάδα όταν κάτοικοι της περιοχής  προσπάθησαν  να αποτρέψουν έξωση τετραμελούς οικογένειας, που έχει παιδάκι το οποίο πάσχει από καρκίνο. Ο πατέρας, που έχει υποστεί εγκεφαλικό περιγράφει στο ρεπορτάζ του Star τον Γολγοθά που ζει τα τελευταία χρόνια για να σώσει το σπίτι του. Η  σύζυγός του το πρωί βρέθηκε αντιμέτωπη με δικαστικό επιμελητή και αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα αφού πρώτα κλειδαράς έσπασε την πόρτα με λοστό και τροχό.

 

Αλληλέγγυοι, φορείς και γείτονες, επιχειρούν να αποτρέψουν την έξωση οικογένειας -που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας-από διαμέρισμα στην Γλυφάδα.  Αποδοκιμάζουν  τιυς δικαστικούς επιμελητές, που αποχωρούν μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις. 

 

Πλειστηριασμοί: Συγκλονίζει 67χρονη που έχασε το σπίτι της  


Η πρώτη κατοικία της τετραμελούς οικογένειας χάθηκε σε πλειστηριασμό. Ο πατέρας έχει υποστεί εγκεφαλικό ενώ το παιδί του πάσχει από καρκίνο. Υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις όμως δεν προχώρησαν και η έξωση έγινε.  

Γλυφάδα: Ο πατέρας διηγείται την περιπέτεια με την απόπειρα έξωσης

Γλυφάδα: Ο πατέρας διηγείται την περιπέτεια με την απόπειρα έξωσης

 «Η κόρη μου ήταν να κάνει θεραπεία και με πηρέ ο δικηγόρος και λέει αύριο βγαίνει πλειστηριασμό. Τους είχα δώσει 6 χιλιάρικα. Να κάνουμε διακανονισμό να τους πληρώνω δεν το θέλω τσάμπα. μου λένε να φύγουμε. Πού να πάω;» δηλώνει στο Star οι ιδιοκτήτης του σπιτιού Κώστας Μπενέζες.  

Ρύθμιση οφειλών ή πλειστηριασμός: Προειδοποίηση ΑΑΔΕ

Το πρωί ενώ η σύζυγος βρισκόταν στο διαμέρισμα άκουσε ένα ισχυρό θόρυβο. Κλειδαράς παρουσία δικαστικού επιμελητή και αστυνομικών έσπασε την πόρτα με τροχό και λοστό για να βγάλουν την οικογένεια από το σπίτι της.

«Έχουν προγράμματα σπίτι μου 1, 2, 3 και από την άλλη 300.000 σπίτια να αλλάζουν χεριά και να ξεσπιτώνεται ο κόσμος» τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης.  

Η παρουσία αστυνομικής δύναμης έξω από το διαμέρισμα όξυνε τα πνεύματα.

Χιλιάδες σπίτια κινδυνεύουν να βγουν στο σφυρί σε πλειστηριασμούς 

Οι αναρτημένοι πλειστηριασμοί ως το τέλους του χρόνου ανέρχονται σε 5.697. Οι  2.190 αφορούν σε κατοικίες.  528 είναι σε αναστολή και 8 ματαιώθηκαν. Την έξωση στη Γλυφάδα έθεσε η  Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ολομέλεια της Βουλής: «Καταδικάζετε την ενέργεια αυτή; Ή κάνετε την πάπια»; 

 Η έξωση διακόπηκε για ένα μήνα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
