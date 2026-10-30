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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου αντέδρασε έντονα σε φωτογραφία AI του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε νοσοκομείο, καταδικάζοντας τη χυδαιότητα της δημοσιοποίησης.
  • Η αντίδραση της Ράντου ήρθε μετά από ανησυχίες για την υγεία του τραγουδιστή και τη διακίνηση δημοσιευμάτων.
  • Ο Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε λόγω αναπνευστικού προβλήματος, αλλά οι πληροφορίες για σοβαρή επιδείνωση διαψεύστηκαν.
  • Ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο και δήλωσε ότι αναρρώνει στο σπίτι, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά του.

Την έντονη αντίδρασή της για φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη κι εμφανίζει τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου μέσα σε νοσοκομείο εξέφρασε η Ελένη Ράντου, με δημόσια ανάρτησή της στο Facebook το απόγευμα της Παρασκευής.

Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες

Η ηθοποιός στράφηκε κατά της δημοσιοποίησης της εικόνας, σε μια περίοδο που υπήρξε έντονη ανησυχία για την υγεία του τραγουδιστή.

Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»

Η παρέμβασή της ήρθε μετά τη διακίνηση δημοσιευμάτων και εικόνων που συνδέθηκαν με την πρόσφατη νοσηλεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, προκαλώντας αντιδράσεις για τα όρια της έκθεσης προσωπικών στιγμών και για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοιου τύπου περιεχόμενο.

Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου για τη φωτογραφία AI

Στο μήνυμά της, η Ελένη Ράντου έγραψε: «Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση… Η ευγένεια και η καλογουστιά, σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά, εκτός από την προφανή διαφορά, έχουν και μία ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζήτω και στο AI που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο! Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!».

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου

Η νοσηλεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και το εξιτήριο

Τις τελευταίες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σοβαρό πρόβλημα υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Από το περιβάλλον του τραγουδιστή, ωστόσο, έγινε γνωστό ότι οι πληροφορίες περί σοβαρής επιδείνωσης διαψεύστηκαν.

Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εισήχθη την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας εξαιτίας αναπνευστικού προβλήματος και πήρε εξιτήριο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Το δημόσιο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την υγεία του

Η πρόσφατη αυτή νοσηλεία ήρθε μετά την περιπέτεια που είχε αντιμετωπίσει το περασμένο καλοκαίρι με επίμονη πνευμονία, εξαιτίας της οποίας είχε αναγκαστεί να ακυρώσει προγραμματισμένες συναυλίες.

Η ανάρτηση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Το μήνυμα του τραγουδιστή για την υγεία του

Ο ίδιος ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε απευθυνθεί δημόσια στους θαυμαστές του μέσω Instagram, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την κατάστασή του.

Στη δημοσίευσή του ανέφερε: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης».

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