Δέματα από χώρες εκτός ΕΕ: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από την 1η Νοεμβρίου Τέλος 2 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές - Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ