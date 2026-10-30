Δέματα από χώρες εκτός ΕΕ: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από την 1η Νοεμβρίου

Τέλος 2 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές - Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 17:49 Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
30.10.26 , 17:24 Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
30.10.26 , 17:11 «Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις, με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
30.10.26 , 16:59 1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
30.10.26 , 16:41 Δέματα από χώρες εκτός ΕΕ: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από την 1η Νοεμβρίου
30.10.26 , 16:40 Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
30.10.26 , 16:28 Σέρρες: Παραλίγο τραγωδία με πτώση ανελκυστήρα
30.10.26 , 16:25 Πλάκα: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι συλληφθέντες
30.10.26 , 16:12 Ισπανία: Αναζήτηση ευθυνών, στον απόηχο της τραγωδίας
30.10.26 , 16:09 Πούτιν: Απειλεί ξανά με πόλεμο την Ευρώπη
30.10.26 , 16:07 Εμπειρία πτήσης με μαχητικά F-16 και F-35 στο Μετρό Συντάγματος!
30.10.26 , 16:00 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
30.10.26 , 15:59 IQ 160: Η Πηνελόπη υποψιάζεται πως υπάρχει άλλη στη ζωή του Αργύρη
30.10.26 , 15:55 Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
30.10.26 , 15:50 Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Οι νικητές και η καλύτερη παράσταση της χρονιάς
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία Pexels
Τι αλλάζει στις χρεώσεις στα δέματα από 1η Νοεμβρίου / ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee - UHF), ύψους 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ε.Ε.

Το νέο τέλος αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους των τελωνειακών υπηρεσιών για τη διαχείριση των εισαγόμενων δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πρόσθετος φόρος σε όσους δεν καλύψουν το όριο

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, με την Εγκύκλιο (Ε.2067/2026), εξειδικεύει τους κανόνες επιβολής και είσπραξης του τέλους, τους υπόχρεους καταβολής, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι οικονομικοί φορείς και οι τελωνειακές αρχές.

Συγκεκριμένα:

  • Το τέλος ορίζεται σταθερά στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των εμπορευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς ή την τυχόν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.
  • Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Σε περίπτωση έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, την υποχρέωση αναλαμβάνει και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση.
  • Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το τέλος δεν επιστρέφεται, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή διπλής υποβολής τελωνειακής διασάφησης.
  • Για την εφαρμογή του μέτρου στις τελωνειακές διαδικασίες προβλέπεται η χρήση δύο ειδικών κωδικών: του Y126, ο οποίος ενεργοποιεί την επιβολή του τέλους στο σύστημα TARIC, και του F00 (Union Handling Fee), με τον οποίο καταχωρίζεται η σχετική επιβάρυνση στις τελωνειακές διασαφήσεις Η1 και Η7.
  • Η επιβολή του νέου τέλους δεν αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ωστόσο, το ποσό του τέλους συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αγορές και οι αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. δεν επηρεάζονται από το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΑΔΕ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 |
ΔΕΜΑΤΑ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Επιδότηση Από Motor Oil-HELLENiQ ENERGY
Οικονομια
Πετρέλαιο θέρμανσης: Motor Oil & HELLENiQ ENERGY συνεχίζουν την επιδότηση
ψώνια στο σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Νέες πληροφορίες για Market Pass: Αναδρομικά έως 1.000 ευρώ
ΟΠΕΚΑ
Οικονομια
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
From AI to ROI 2026
Οικονομια
From AI to ROI 2026: Πραγματοποιήθηκε το 3ο συνέδριο της Satori Analytics
Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε Η Πλατφόρμα Για Αιτήσεις
Οικονομια
Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%
Nrg Καλαμαριά
Οικονομια
Η nrg ενισχύει την παρουσία της, με νέο κατάστημα στην Καλαμαριά
Αντικαταβολή: Παραμένουν τα μετρητά
Οικονομια
Κούριερ: Παραμένουν τα μετρητά στην αντικαταβολή
Τράπεζες: Πότε Θα Απαγορεύεται Η Είσοδος Στους Πελάτες
Οικονομια
Αλλαγές στις τράπεζες: Πότε θα απαγορεύεται η είσοδος
πόθεν έσχες 2026
Οικονομια
Πόθεν Έσχες: Έως 31/12/2026 η προθεσμία υποβολής με νέα τροπολογία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top