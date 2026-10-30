Απόψε, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club τον Σωτήρη Καλυβάτση και την Άριελ Κωνσταντινίδη, σε ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, ιδιαίτερες προσωπικότητες και απαιτητικές ερωτήσεις που δοκιμάζουν τη σκέψη και την παρατηρητικότητα των παικτών.

100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας παίρνουν θέση στο παιχνίδι, με κοινό στόχο να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο!

Ανάμεσά τους συναντάμε έναν υπάλληλο οικογενειακής επιχείρησης που φτιάχνει… κόλλυβα και έναν σεφ που, σε μια αναπάντεχη ανατροπή, δεν καταφέρνει να απαντήσει σωστά σε ερώτηση σχετική με το MasterChef!

Στο παιχνίδι συμμετέχει και ένα πρώην αντρόγυνο, που αυτή τη φορά καλείται να αντιμετωπίσει μόνο τις ερωτήσεις του 1% Club!

Ξεχωριστή περίπτωση και ένας δημιουργός escape rooms, ο οποίος έχει επισκεφθεί 468 escape rooms σε όλο τον κόσμο!

Ποιος θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το 1%;

Στο 1% Club, η λογική, η ψυχραιμία και η σωστή απόφαση μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

1% Club με τον Πέτρο Πολυχρονίδη - Απόψε, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star.

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