1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!

Απόψε, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απόψε, 30 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται τους Σωτήρη Καλυβάτση και Άριελ Κωνσταντινίδη στο 1% Club.
  • 100 παίκτες συμμετέχουν στο παιχνίδι, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο με απαιτητικές ερωτήσεις.
  • Στο επεισόδιο συμμετέχουν ποικιλόμορφοι παίκτες, όπως υπάλληλος οικογενειακής επιχείρησης και πρώην αντρόγυνο.
  • Ξεχωρίζει ένας δημιουργός escape rooms που έχει επισκεφθεί 468 τέτοια δωμάτια παγκοσμίως.
  • Το 1% Club προβάλλεται στις 21:00 στο Star.

Απόψε, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club τον Σωτήρη Καλυβάτση και την Άριελ Κωνσταντινίδη, σε ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, ιδιαίτερες προσωπικότητες και απαιτητικές ερωτήσεις που δοκιμάζουν τη σκέψη και την παρατηρητικότητα των παικτών.

1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!

100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας παίρνουν θέση στο παιχνίδι, με κοινό στόχο να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο!

1% Club: Τα κατάφερε κάποιος από τους φιναλιστ;

Ανάμεσά τους συναντάμε έναν υπάλληλο οικογενειακής επιχείρησης που φτιάχνει… κόλλυβα και έναν σεφ που, σε μια αναπάντεχη ανατροπή, δεν καταφέρνει να απαντήσει σωστά σε ερώτηση σχετική με το MasterChef!

1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!

Στο παιχνίδι συμμετέχει και ένα  πρώην αντρόγυνο, που αυτή τη φορά καλείται να αντιμετωπίσει μόνο τις ερωτήσεις του 1% Club
Ξεχωριστή περίπτωση και ένας δημιουργός escape rooms, ο οποίος έχει επισκεφθεί 468 escape rooms σε όλο τον κόσμο! 

1% Club: Η συνάντηση της Δροσάκη με τη Μόνικα Μπελούτσι

Ποιος θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το 1%; 

Στο 1% Club, η λογική, η ψυχραιμία και η σωστή απόφαση μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!  

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!

1% Club με τον Πέτρο Πολυχρονίδη - Απόψε, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star.

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
1% CLUB
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ
 |
1% CLUB TRAILER
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