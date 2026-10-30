IQ 160 Sneak preview: Δύσκολη η συγκατοίκηση της Μουρίκη με τον Καλατζή

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της σειράς την Κυριακή 22:10

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το IQ 160 επιστρέφει την Κυριακή στις 22:10 με νέο επεισόδιο.
  • Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, ο Αργύρης Καλατζής ψάχνει την αγαπημένη του κούπα.
  • Η Πηνελόπη Μουρίκη, η Μαρίνα, ο Ηλίας και η Στελλίτσα είναι αμέριμνοι στον καναπέ.
  • Ο Καλατζής βρίσκει την κούπα του, αλλά ανακαλύπτει το μασελάκι του γιου της Πηνελόπης μέσα σε αυτή.
  • Η κατάσταση προκαλεί πανικό στον Καλατζή.

Το IQ 160 επανέρχεται την Κυριακή στις 22:10 με νέο επεισόδιο!

IQ 160 Sneak preview: Δύσκολη η συγκατοίκηση της Μουρίκη με τον Καλατζή

Το αποκλειστικό απόσπασμα  που προβλήθηκε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα δείχνει τον «Αργύρη Καλατζή» να ψάχνει την αγαπημένη του κούπα με τους πλανήτες. 

H Πηνελόπη Μουρίκη(σ.σ: Σμαράγδα Καρύδη) με την τηλεοπτική της κόρη, Μαρίνα

H Πηνελόπη Μουρίκη(σ.σ: Σμαράγδα Καρύδη) με την τηλεοπτική της κόρη, Μαρίνα

H «Πηνελόπη Μουρίκη», η «Μαρίνα», ο «Ηλίας» και η μικρή «Στελλίτσα» κάθονται αμέριμνοι στον καναπέ χωρίς να του δίνουν ιδιαίτερη σημασία. 


ΙQ 160: Ο Χωρισμός Της Λιάνας Και Του Γιώργου - Video

Κάποια στιγμή ο Αργύρης Καλατζής καταφέρνει να βρει αυτό που αναζητούσε, όμως έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που του προκαλεί... πανικό. Μέσα στην κούπα του είναι το μασελάκι του γιου της Πηνελόπης, Ηλία! 

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα
 

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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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