Το IQ 160 επανέρχεται την Κυριακή στις 22:10 με νέο επεισόδιο!

Το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα δείχνει τον «Αργύρη Καλατζή» να ψάχνει την αγαπημένη του κούπα με τους πλανήτες.

H Πηνελόπη Μουρίκη(σ.σ: Σμαράγδα Καρύδη) με την τηλεοπτική της κόρη, Μαρίνα

H «Πηνελόπη Μουρίκη», η «Μαρίνα», ο «Ηλίας» και η μικρή «Στελλίτσα» κάθονται αμέριμνοι στον καναπέ χωρίς να του δίνουν ιδιαίτερη σημασία.

Κάποια στιγμή ο Αργύρης Καλατζής καταφέρνει να βρει αυτό που αναζητούσε, όμως έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που του προκαλεί... πανικό. Μέσα στην κούπα του είναι το μασελάκι του γιου της Πηνελόπης, Ηλία!

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

