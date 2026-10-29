First Dates: «Θα το κρατήσουμε μεταξύ μας» - Η απάντηση για το 2ο ραντεβού

Όσα είπαν Κλειώ και Γιώργος στο booth

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος και η Κλειώ είχαν χημεία και ρομαντικές στιγμές στο ραντεβού τους στο First Dates.
  • Ο Γιώργος δήλωσε ότι δεν πληρώνει γυναίκες στο πρώτο ραντεβού, κάτι που αποδέχτηκε η Κλειώ με συμβιβασμό.
  • Αντάλλαξαν ραβασάκια με τρυφερά λόγια, εκφράζοντας την έλξη τους.
  • Η Κλειώ και ο Γιώργος δήλωσαν θετικοί για δεύτερο ραντεβού, με τον Γιώργο να αναφέρει ότι έχουν ήδη κανονίσει.
  • Η Κλειώ τόνισε τη σημασία της εμπειρίας και της επικοινωνίας στον έρωτα.

Το First Dates υποδέχτηκε δύο ανθρώπους που φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι έχουν χημεία, χιούμορ και πολλές ιστορίες να μοιραστούν. Ο Γιώργος κι η Κλειώ έζησαν ένα από τα πιο τρυφερά και χαριτωμένα ραντεβού της σεζόν, με ρομαντικές εκπλήξεις και παραδοσιακές απόψεις για το φλερτ!

First Dates: Ο Γιώργος είναι τζέντλεμαν και πλήρωσε τον λογαριασμό

First Dates: Ο Γιώργος είναι τζέντλεμαν και πλήρωσε τον λογαριασμό

Όταν ο Στρατής ρώτησε αν θα πληρώσουν μαζί ή ξεχωριστά, ο Γιώργος έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του με απόλυτη σιγουριά: «Δε δεχόμαστε λεφτά ποτέ από γυναίκες». Όταν ο σερβιτόρος σχολίασε χαμογελώντας «Αχ, αυτά θέλω να ακούω από τα αγόρια, με τρελαίνουν!», ο Γιώργος εξήγησε τη φιλοσοφία του λέγοντας: «Στο πρώτο ραντεβού, ποτέ. Γιατί είμαι λίγο παλιομοδίτης. Έχω μάθει γενικά ότι σε ένα ραντεβού πάντα πρέπει να πληρώνει ο άντρας. Αρέσει ή δεν αρέσει στην κοπέλα». Η Κλειώ, δείχνοντας απόλυτη διάθεση για συμβιβασμό, δέχτηκε την ευγενική του χειρονομία, προσθέτοντας όμως: «Το δέχομαι, αλλά θα πληρώσω εγώ κάτι μετά».

First Dates: Το πικάντικο παιχνίδι της Κλειώς και του Γιώργου!

Ένα από τα πιο όμορφα σημεία της βραδιάς ήταν τα «ραβασάκια» που αντάλλαξαν οι δυο τους. Η Κλειώ διάβασε το σημείωμα που της άφησε ο Γιώργος: «Λοιπόν, γράφει "έχεις πολύ ωραία μάτια και πολύ ωραίο βλέμμα". Η αλήθεια είναι πως το περίμενα να το γράψει αυτό, γιατί μου το είπε. Ήταν λίγο αναμενόμενο». Από την πλευρά του, ο Γιώργος διάβασε ενθουσιασμένος τα δικά τους λόγια: «Το πιο όμορφο ραντεβού μας θα ήταν σε μια παραλία, να είμαστε στην αγκαλιά, με κρασάκι και μια καρδούλα. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχουμε γράψει ποτέ. Πραγματικά».

First Dates: Η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε στο AI

First Dates: Η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε στο AI

«Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μαθαίνουμε για τον έρωτα από ερωτικά τραγούδια, από ποίηση, από κάνα βιβλίο, από μια ταινία, από εμπειρία. Κι αφήστε το AI στην ησυχία του. Δηλαδή, πραγματικά, είναι μια βλακεία και μισή. IQ πινέζας», είπε η «Ζεν» αμέσως μετά το τέλος του ραντεβού τους. 

First Dates - Κλειώ & Γιώργος: Η γνωριμία και το... red flag με τα ζώδια!

Η χημεία μεταξύ τους ήταν αδιαμφισβήτητη. Ο Γιώργος χαρακτήρισε την Κλειώ «μοναδική» και τόνισε: «Μου 'δειξε κατευθείαν εμπιστοσύνη. Τρελαίνομαι πολύ με τα παιχνίδια της... κι έχει φοβερά μαλλιά». Η Κλειώ από την πλευρά της συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι υπήρχε επικοινωνία και χημεία. Κι όπως εγώ του έδειχνα, τον πείραζα, ανταπέδιδε. Και κάπως έτσι ήρθαμε στο τώρα».

First Dates: Η Κλειώ κι ο Γιώργος κανόνισαν δεύτερο ραντεβουδάκι...

First Dates: Η Κλειώ κι ο Γιώργος κανόνισαν δεύτερο ραντεβουδάκι...

Το αποτέλεσμα ήταν θετικότατο, καθώς, όταν ρωτήθηκαν αν θα βγουν στο δεύτερο ραντεβού, απάντησαν αμέσως θετικά με τον Γιώργο να προσθέτει: «Ήδη νομίζω ότι έχουμε κανονίσει το δεύτερο ραντεβού», ενώ για την τοποθεσία κατέληξαν χαμογελώντας: «Αυτό νομίζω ότι θα το κρατήσουμε μεταξύ μας».

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