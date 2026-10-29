Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών

«Θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας τη γαλήνια ηρεμία του προσώπου του»

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάτρικ Στιούαρτ, γνωστός από τους ρόλους του στο Star Trek και X-Men, πέθανε σε ηλικία 86 ετών στο Λος Άντζελες.
  • Η εκπρόσωπός του ανακοίνωσε ότι ο Στιούαρτ υπέφερε από νόσο Αλτσχάιμερ και άνοια.
  • Η Marvel επιβεβαίωσε τον θάνατό του, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στο κινηματογραφικό σύμπαν.
  • Γεννήθηκε το 1940 στο Γιορκσάιρ και έγινε ιππότης το 2010 για την προσφορά του στη δραματική τέχνη.
  • Είχε παντρευτεί τρεις φορές και υποστήριξε οργανώσεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Πάτρικ Στιούαρτ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του, πέθανε σε ηλικία 86 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Την είδηση έκαναν γνωστή επίσημες αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στα social media, ενώ υπήρξε κι επιβεβαίωση από τη Marvel. Ο ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστός από τους ρόλους του ως «Ζαν-Λικ Πικάρ» στο Star Trek κι ως καθηγητής «Τσαρλς Ξαβιέ» στις ταινίες X-Men.

Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών

Η εκπρόσωπός του επί σειρά ετών, Κέλι Μπους Νόβακ, γνωστοποίησε ότι ο Στιούαρτ πέθανε έπειτα από «μια σύντομη και συγκινητική διαδρομή με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια». Όπως έγινε γνωστό, στο τέλος της ζωής του βρισκόταν δίπλα του η οικογένεια και οι φίλοι του.

Στην αποχαιρετιστήρια αναφορά της, η Κέλι Μπους Νόβακ έγραψε: «Βρέθηκε στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του, πλαισιωμένος από ζωντανή μουσική, προσευχή, δάκρυα, γέλια και εκείνο το είδος της βαθιάς συγκίνησης που μόνο εκείνος μπορούσε να εμπνεύσει έπειτα από μια ολόκληρη ζωή απόλυτης αφοσίωσης σε όλους μας».

Στην ίδια δήλωση πρόσθεσε: «Θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας τη γαλήνια ηρεμία και τη στοχαστικότητα στο πρόσωπό του - μια ανεξίτηλη υπενθύμιση της ανίκητης χάρης του».

Η ημερομηνία θανάτου που αναφέρεται στο δημοσιευμένο υλικό είναι η 28η Οκτωβρίου, ενώ η είδηση δημοσιοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η ανάρτηση για τον θάνατο του Πάτρικ Στιούαρτ

Η ανακοίνωση και το μήνυμα της Marvel

Η Marvel Studios ήταν από τους πρώτους μεγάλους οργανισμούς που τοποθετήθηκαν δημόσια για τον θάνατο του ηθοποιού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στο κινηματογραφικό σύμπαν των υπερηρώων.

Ο Στιούαρτ είχε ταυτιστεί με τον Professor Charles Xavier, έναν ρόλο που ξεκίνησε να ερμηνεύει το 2000 στην πρώτη ταινία «X-Men» και επανέλαβε σε διαδοχικές παραγωγές του franchise. Ανάμεσά τους ήταν τα «X2», «X-Men: The Last Stand», «X-Men: Days of Future Past» και «Logan». Επέστρεψε επίσης στο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» το 2022.

Οι ρόλοι που σημάδεψαν την καριέρα του Πάτρικ Στιούαρτ

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε κυρίως μέσα από δύο εμβληματικές διαδρομές. Η πρώτη ήταν ο ρόλος του κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρ στη σειρά Star Trek: The Next Generation, που προβλήθηκε από το 1987 έως το 1994, και αργότερα στις κινηματογραφικές παραγωγές του «Star Trek» και στη σειρά Star Trek: Picard.

Η δεύτερη ήταν ο καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στο σύμπαν των «X-Men», ένας χαρακτήρας που τον έφερε σε επαφή με νεότερες γενιές θεατών και τον καθιέρωσε και στον χώρο της Marvel. Στην ταινία «Logan» του 2017, η ερμηνεία του ως ηλικιωμένου και ευάλωτου Ξαβιέ ξεχώρισε ιδιαίτερα.

Εκτός από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ο Στιούαρτ άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στο θέατρο. Συνδέθηκε με τη Royal Shakespeare Company και υπηρέτησε για χρόνια το σαιξπηρικό ρεπερτόριο, με συμμετοχές σε έργα όπως ο «Άμλετ», ο «Μάκβεθ» και ο «Οθέλλος».

Υπήρξε επίσης η φωνή του Αβερι Μπούλοκ στη σειρά American Dad.

Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών

Από το Γιορκσάιρ στο παγκόσμιο κοινό

Γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1940 στο Μίρφιλντ του Γιορκσάιρ και μεγάλωσε σε οικογένεια της εργατικής τάξης. Πριν αφοσιωθεί οριστικά στην υποκριτική, εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε τοπική εφημερίδα. Στη συνέχεια σπούδασε στη δραματική σχολή Bristol Old Vic.

Το 1966 εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, ανοίγοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στη θεατρική του πορεία. Η μετάβασή του από το κλασικό θέατρο στην παγκόσμια τηλεοπτική και κινηματογραφική αναγνώριση ήρθε αργότερα, με το «Star Trek», που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της επιστημονικής φαντασίας.

Το 2010 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ για την προσφορά του στη δραματική τέχνη.

Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών

Η προσωπική ζωή, η αυτοβιογραφία και η δημόσια δράση

Στην προσωπική του ζωή είχε παντρευτεί τρεις φορές. Από το 2013 ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια Σάνι Όζελ, ενώ είχε αποκτήσει δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με τη Σίλα Φάλκονερ.

Ο Στιούαρτ είχε μιλήσει δημόσια για δύσκολες εμπειρίες των παιδικών του χρόνων και για την ενδοοικογενειακή βία που είχε βιώσει μεγαλώνοντας. Οι εμπειρίες αυτές τον οδήγησαν να στηρίξει οργανώσεις που βοηθούν γυναίκες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κακοποίηση.

Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών

Το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο Making It So, καταγράφοντας τη διαδρομή του από το Γιορκσάιρ μέχρι τη διεθνή αναγνώριση.

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