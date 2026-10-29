Την αποκάλυψη ότι υπάρχει στα σκαριά νέα συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα έκανε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Έρχεται τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Ναι, κάναμε με τον Νίκο τον Καρβέλα καινούργιο τραγούδι, δικό του. Αυτό είναι προπομπός και μετά έρχεται κανονικός δίσκος με δέκα τραγούδια», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στο «Πρωινό».

Νίκος Καρβέλας, το 2023/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Όπως εξήγησε ο Λευτέρης Πανταζής αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον μουσικοσυνθέτη. «Έχουμε ξανασυνεργαστεί, έχουμε κάνει μαζί τρεις δίσκους, έχω κάνει συνεργασία και με την Άννα. Την άδεια την πήρα από το καλοκαίρι. Μου την έδωσε όταν τραγούδαγα με την Άννα σε ένα πάρτι που ήμασταν. Από εκεί μου είχε δώσει την άδεια και τώρα την επικυρώσαμε. Είναι εντάξει και σε λίγες μέρες βγαίνει. Ένα τραγούδι θα πω τώρα και μετά ετοιμάζω τον κανονικό δίσκο με διαφόρους συνθέτες. Θα είναι Κυριάκος Παπαδόπουλος ο Ηλίας Φιλίππου θα είναι Φοίβος, μπορεί να 'ναι και Καρβέλας κι άλλο τραγούδι, θα δούμε», διευκρίνισε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν τον επέλεξε ο Νίκος Καρβέλας. «Είχα πάρει την άδεια από τον Νίκο τον ίδιο», είπε. Όσο για τη ρήξη Καρβέλα - Βίσση, σχολίασε: «Εντάξει μωρέ, αυτοί θα τα βρουν τα παιδιά. Mην κάνουμε έτσι. Μη βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί είναι ένα ντουέτο το οποίο το αγάπησε ο κόσμος, το αγαπάει ο κόσμος και θέλουμε να τους ξαναδούμε μαζί», είπε κλείνοντας.

Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες του Λευτέρη Πανταζή έχουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, όπως: «Εγώ δεν είμαι εγώ» (1993), «Είναι αστείο» (1993), «Ναι ναι» (1993), «Έρχεται» (1997), «Ό,τι Καλύτερο» (1997), «Δεν Υπάρχω» (1997) κ.ά