Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το γλυκολικό οξύ από μόνο του βοηθάει την ανάπτυξη των μαλλιών ή στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης

Το skinification στην περιποίηση των μαλλιών συνεχίζει να επηρεάζει τις beauty τάσεις, μεταφέροντας συστατικά και τεχνικές από το skincare στο haircare. Μετά τα πεπτίδια, τη νιασιναμίδη και τα προϊόντα που στοχεύουν στην υγεία του τριχωτού, έρχεται η σειρά του glycolic acid.

Το συστατικό που έχει συνδεθεί με την απολέπιση και τη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας του προσώπου εμφανίζεται πλέον σε προϊόντα για το τριχωτό της κεφαλής κερδίζοντας όλο και περισσότερο την προσοχή όσων αναζητούν πιο καθαρές ρίζες και μια ισορροπημένη βάση για τα μαλλιά τους.

Η λογική πίσω από αυτή την τάση είναι απλή: Το τριχωτό της κεφαλής είναι κι αυτό δέρμα και, όπως συμβαίνει με την επιδερμίδα του προσώπου, μπορεί να συσσωρεύει νεκρά κύτταρα, σμήγμα και υπολείμματα από σαμπουάν, ξηρό σαμπουάν και προϊόντα styling. Όταν αυτά παραμένουν στην επιφάνειά του, τα μαλλιά μπορεί να δείχνουν βαριά και οι ρίζες να χάνουν τη φρεσκάδα τους. Το γλυκολικό οξύ έρχεται να προσφέρει μια επιπλέον επιλογή απολέπισης, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά.

Τι ακριβώς κάνει το γλυκολικό οξύ στο τριχωτό;

Το γλυκολικό οξύ ανήκει στα άλφα υδροξυοξέα (AHAs) και είναι γνωστό για την απολεπιστική του δράση. Βοηθά να απομακρύνονται τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος ενώ μπορεί να συμβάλει στη χαλάρωση της συσσώρευσης σμήγματος και υπολειμμάτων προϊόντων.

Παράλληλα, το γλυκολικό οξύ έχει υγροσκοπικές ιδιότητες, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει στη συγκράτηση της υγρασίας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί θεραπεία για κάθε μορφή πιτυρίδας ή ότι μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του παθήσεις όπως η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Φαινόμενα όπως η επίμονη απολέπιση, ο κνησμός ή η ερυθρότητα χρειάζονται αξιολόγηση από δερματολόγο.

Μπορεί να κάνει τα μαλλιά πιο λαμπερά;

Αν και η επίδρασή του αφορά κυρίως το τριχωτό, η αλήθεια είναι πως ένα καθαρότερο περιβάλλον στις ρίζες μπορεί να βοηθήσει τα μαλλιά να δείχνουν πιο ανάλαφρα. Ορισμένες συνθέσεις περιποίησης μαλλιών αξιοποιούν επίσης το γλυκολικό οξύ με στόχο να βελτιώσουν την αίσθηση απαλότητας και τη διαχείριση της τρίχας.

Χρειάζεται, ωστόσο, να ξεχωρίζουμε το πιο καθαρό τριχωτό από την πραγματική ενδυνάμωση της τρίχας. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το γλυκολικό οξύ από μόνο του βοηθάει την ανάπτυξη των μαλλιών ή στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου