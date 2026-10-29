Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στα σχόλια που έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον.

Στην εκπομπή «Χαμογέλα Και Πάλι» παρουσιάστηκαν δηλώσεις της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, η οποία σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τα μελλοντικά τηλεοπτικά σχέδιά της, απάντησε: «Δεν θα σου επιβεβαιώσω και δεν θα σου διαψεύσω τίποτα», είπε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να χαμογελά στα πλάνα της εκπομπής και να λέει «Ξέρουμε τίποτα; Θα κάνει εκπομπή;».

Με τη Σίσσυ Χρηστίδου να λέει: «Έχει ακουστεί πάντως αυτό Κωνσταντίνε, ναι, αφού ρωτάς. Πάντως είναι στα καλύτερά της. Είναι κούκλα, πραγματικά, πανέμορφη. Είναι στα καλύτερά της. Έχει ξεπεταχτεί και τώρα το πιτσιρίκι, οπότε είναι, ξέρεις, παίρνεις μια ανάσα εκεί».

Η Ευρυδίκη Βαλανάνη δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, όπου γράφει στη λεζάντα: «Γέλασε. Εγώ απλώς περιμένω τη σειρά μου. Εγώ θα κεράσω το καλύτερο για το τέλος, θα κεράσω αχλαδάκι», δείχνοντάς την να αναπαριστά ένα «σκετσάκι» στο οποίο ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει, με εκείνη να κάνει lip syncing: «Στο χωριό μου λένε "πίσω έχει αχλάδα την ουρά" και "γελάει καλά εκείνος που γελάει τελευταίoς". Και πιστεύω ότι θα γελάσω τελευταίος».

Δείτε τη δημοσίευση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη στο TikTok: