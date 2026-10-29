Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»

Η αιχμηρή ανάρτησή της στο TikTok στα... γελάκια του Κωνσταντίνου Βασάλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 14:21 Το Star.gr βραβεύτηκε από τα Hellenic Business Awards 2026
29.10.26 , 14:20 «La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη
29.10.26 , 14:14 Ισπανία: Συγκινούν οι ιστορίες των αγνοούμενων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
29.10.26 , 14:05 Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
29.10.26 , 14:04 Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
29.10.26 , 14:00 Γλυκολικό οξύ: Το skincare συστατικό που αλλάζει την περιποίηση των μαλλιών
29.10.26 , 13:53 Ποια γνωστή δημοσιογράφος έρχεται στο Cash or Trash της Πέμπτης;
29.10.26 , 13:41 Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόρενς - «Τι έκανε στο πρόσωπό της;»
29.10.26 , 13:31 From AI to ROI 2026: Πραγματοποιήθηκε το 3ο συνέδριο της Satori Analytics
29.10.26 , 13:31 Συγκλονίζει ο Άλεξ Σταυρίδης: «Ήμουν σε κώμα και ζω εξαιτίας του σταυρού»
29.10.26 , 13:10 Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%
29.10.26 , 13:00 Halloween στην Αθήνα: Η πόλη γεμίζει με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους
29.10.26 , 12:56 Όλη η αλήθεια για την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη
29.10.26 , 12:52 Κρήτη: Πατέρας περιμένει έξω από το νηπιαγωγείο του διαβητικού γιου του
29.10.26 , 12:49 Λένα Δροσάκη: «Bρήκα δύναμη από το παιδί μου & την ανάγκη να επιβιώσω»
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%
Βούλα: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο στη Βουλιαγμένης
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο
Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόρενς - «Τι έκανε στο πρόσωπό της;»
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Κατέρρευσε στέγη κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Ευριδίκη Βαλαβάνη: Η αιχμηρή ανάρτησή της στο TikTok στα... γελάκια του Κωνσταντίνου Βασάλου / Βίντεο: Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε στον Κωνσταντίνο Βασάλο μέσω TikTok για τα τηλεοπτικά της σχέδια.
  • Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πληροφορίες σχετικά με την επόμενη εκπομπή της.
  • Ο Βασάλος σχολίασε την κατάσταση της Βαλαβάνη, επισημαίνοντας ότι είναι σε καλή φόρμα.
  • Η Βαλαβάνη δημοσίευσε βίντεο με αναφορά στο γνωμικό "γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος".
  • Η ανάρτησή της περιλαμβάνει χιουμοριστικό περιεχόμενο και αναπαράσταση σκετς.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στα σχόλια που έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το να δυσκολεύεσαι δε σε κάνει λιγότερο καλή μαμά»

 

Στην εκπομπή «Χαμογέλα Και Πάλι» παρουσιάστηκαν δηλώσεις της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, η οποία σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τα μελλοντικά τηλεοπτικά σχέδιά της, απάντησε: «Δεν θα σου επιβεβαιώσω και δεν θα σου διαψεύσω τίποτα», είπε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να χαμογελά στα πλάνα της εκπομπής και να λέει «Ξέρουμε τίποτα; Θα κάνει εκπομπή;».

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το βίντεο με τον γιο της και η συγκινητική εξομολόγηση

Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»

Με τη Σίσσυ Χρηστίδου να λέει: «Έχει ακουστεί πάντως αυτό Κωνσταντίνε, ναι, αφού ρωτάς. Πάντως είναι στα καλύτερά της. Είναι κούκλα, πραγματικά, πανέμορφη. Είναι στα καλύτερά της. Έχει ξεπεταχτεί και τώρα το πιτσιρίκι, οπότε είναι, ξέρεις, παίρνεις μια ανάσα εκεί».

Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»

Η Ευρυδίκη Βαλανάνη δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, όπου γράφει στη λεζάντα: «Γέλασε. Εγώ απλώς περιμένω τη σειρά μου. Εγώ θα κεράσω το καλύτερο για το τέλος, θα κεράσω αχλαδάκι», δείχνοντάς την να αναπαριστά ένα «σκετσάκι» στο οποίο ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει, με εκείνη να κάνει lip syncing: «Στο χωριό μου λένε "πίσω έχει αχλάδα την ουρά" και "γελάει καλά εκείνος που γελάει τελευταίoς". Και πιστεύω ότι θα γελάσω τελευταίος».

Δείτε τη δημοσίευση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη στο TikTok:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ
 |
HAPPY DAY
 |
TIKTOK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Θα κυκλοφορήσω νέο τραγούδι του Ν. Καρβέλα»
Celebrities & Gossip Νεα
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόρενς - «Τι έκανε στο πρόσωπό της;»
Celebrities & Gossip Νεα
Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόρενς - «Τι έκανε στο πρόσωπό της;»
Λένα Δροσάκη: «Bρήκα δύναμη από το παιδί μου & την ανάγκη να επιβιώσω»
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Δροσάκη: «Bρήκα δύναμη από το παιδί μου & την ανάγκη να επιβιώσω»
Aναστασοπούλου Και Πανόπουλος Έκαναν Κοινό Πάρτι
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασοπούλου-Πανόπουλος: Έκαναν κοινό πάρτι και έσβησαν αγκαλιά τούρτες
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Γεροντιδάκης: Αποκλειστική Συνέντευξη Στο Star.gr
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Γεροντιδάκης: Η τηλεόραση, η κριτική & οι διαμάχες του internet
«Όποιος Aπιστεί Δεν Το Κάνει Για Κακό Σου Αλλά Για Καλό Του»
Celebrities & Gossip Νεα
«Όποιος κάνει απιστία δεν το κάνει για κακό σου, αλλά για καλό του»
Φώτης Σεργουλόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
Celebrities & Gossip Νεα
Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top