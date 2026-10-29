Κατέρρευσε στέγη κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος

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Κατέρρευσε στέγη κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατέρρευσε η στέγη εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
  • Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
  • Γείτονες ανέφεραν ότι το κτίριο χρησιμοποιούνταν από άστεγους.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μέχρι στιγμής.
  • Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από την κατάρρευση σκεπής εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Αλαμάνας στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έχουν ξεκινήσει ήδη τον έλεγχο για να δουν αν βρίσκεται κάποιος μέσα.

Γείτονες είπαν στους πυροσβέστες ότι στο κτίριο εύρισκαν καταφύγιο αρκετοί άστεγοι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.

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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
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