Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από την κατάρρευση σκεπής εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Αλαμάνας στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έχουν ξεκινήσει ήδη τον έλεγχο για να δουν αν βρίσκεται κάποιος μέσα.

Γείτονες είπαν στους πυροσβέστες ότι στο κτίριο εύρισκαν καταφύγιο αρκετοί άστεγοι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.