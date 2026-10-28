Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στην αντιφασιστική πορεία κατά της ομιλίας Κασιδιάρη

Δακρυγόνα και χημικά από την αστυνομία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επεισόδια σημειώθηκαν στην αντιφασιστική πορεία κατά της ομιλίας του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη στις 28 Οκτωβρίου.
  • Μέλη του ΠΑΜΕ και διαδηλωτές επιχείρησαν να πλησιάσουν το ξενοδοχείο όπου μιλούσε ο Κασιδιάρης.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την πορεία, με χρήση χημικών και προσαγωγές.
  • Η αστυνομία είχε απαγορεύσει δημόσιες συναθροίσεις στο κέντρο της πόλης από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ.

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης ομιλίας του Ηλία Κασιδιάρη.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη του ΠΑΜΕ και διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντιφασιστική πορεία, θέλησαν να πλησιάσουν το ξενοδοχείο που θα μιλούσε ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.  

Αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου

Φωτογραφίες από την αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi (Νάσος Σιμόπουλος)

Πορεία στη Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να εμποδίσουν την αντιφασιστική πορεία να πλησιάσει το σημείο. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και να προχωρά σε προσαγωγές. 

Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης έχει απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο κέντρο της πόλης από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. 

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