Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης ομιλίας του Ηλία Κασιδιάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη του ΠΑΜΕ και διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντιφασιστική πορεία, θέλησαν να πλησιάσουν το ξενοδοχείο που θα μιλούσε ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Φωτογραφίες από την αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi (Νάσος Σιμόπουλος)

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να εμποδίσουν την αντιφασιστική πορεία να πλησιάσει το σημείο. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και να προχωρά σε προσαγωγές.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης έχει απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο κέντρο της πόλης από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.