Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα

«Κάθε επιστροφή μας είναι ξεχωριστή» έγραψε η σχεδιάστρια μόδας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Κοντοβά επισκέφθηκε ξανά την Ουγκάντα με την κόρη της, Ada.
  • Η επιστροφή τους γιορτάζει την πενταετή επέτειο της υιοθεσίας της Ada.
  • Κάθε χρόνο, η Κοντοβά και η Ada επισκέπτονται την Αφρική για να δουν φίλους.
  • Η σχεδιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και συναισθήματα από το ταξίδι στα social media.
  • Η εμπειρία χαρακτηρίζεται από συγκίνηση, χαρά και αγάπη.

Στην Ουγκάντα εκεί όπου ξεκίνησε για τη Χριστίνα Κοντοβά το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής της, βρέθηκε ξανά η σχεδιάστρια μόδας μαζί με την κορούλα της, Ada. 

 

 

Χριστίνα Κοντοβά: «Είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δε μιλούσα γι’αυτές»

Όπως είπε σε αναρτήσεις της στα social media έζησε στιγμές συγκινητικές και γεμάτες χαρά καθώς εκεί πριν από πέντε χρόνια, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2021, ολοκληρώθηκε επίσημα η υιοθεσία της κόρης της.

Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα

Κάθε χρόνο μάνα και κόρη πάνε στην Αφρική προκειμένου να δει η Ada τους φίλους της και να περάσει χρόνο μαζί τους.  Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media κάτω από τις οποίες έγραψε:

Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα

«Home… Σήμερα επιστρέψαμε στο HOME της Έιντα. Έχουμε βρεθεί εδώ άλλες δύο φορές από τότε που ξεκίνησε η κοινή μας ιστορία, αλλά κάθε επιστροφή είναι ξεχωριστή. Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και συναισθήματα. Και τελικά, πάνω απ’ όλα, αυτό που κυριάρχησε ήταν η χαρά. Η χαρά της επιστροφής, της συνάντησης, της αγάπης.

 

 

Μια χαρά αληθινή, βαθιά, που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Μόνο βλέμματα, αγκαλιές και χαμόγελα. Από εκείνες τις στιγμές που σου θυμίζουν γιατί κάποια μέρη και κάποιοι άνθρωποι αποκτούν μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου», έγραψε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Κοντοβά.

 


 

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