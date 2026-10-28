Θεσσαλονίκη: Ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του πιλότου του F-16

«Μία λέξη αλλάζει την Iστορία, για τους Έλληνες είναι το "ΟΧΙ"»

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Επιμέλεια STAR.GR
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Εντυπωσιακή και μεγαλειώδης ήταν και φέτος η στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου θαύμασε από κοντά τα νέα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», τα άρματα μάχης, τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα και τις επίλεκτες δυνάμεις μας, ενώ συγκλόνισε με το μήνυμα του ο πιλότος του μαχητικού F-16 της αεροπορικής ομάδας «Ζεύς».

28η Οκτωβρίου: Με λαμπρότητα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του πιλότου του F-16

Εντυπωσιακή και μεγαλειώδης ήταν και φέτος η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Εντυπωσιακή και μεγαλειώδης ήταν και φέτος η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

«Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο επισμηναγός Χρήστος Πάρις Χαρίτος στους απανταχού Έλληνες για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.  

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων - Eντυπωσίασαν τα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Σε μια συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά κάποια από τα νέα, υπερσύγχρονα συστήματα που θα απαρτίζουν σε λίγα χρόνια την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Στρατιωτική περέλαση 28ης Οκτωβρίου

Όπως τους ισραηλινούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς SPYDER, μεγάλου βεληνεκούς David’s Sling και τους Spike NLOS, που ήδη έχουν αναπτυχθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Παρελαση Θεσσαλονικη

Οι Θεσσαλονικείς είδαν επίσης το αντι-drone ισραηλινό σύστημα Drone Dome και μια σειρά μη επανδρωμένων συστημάτων του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού, ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, όπως ο «Πυρπολητής», ο «ΑΡΧΥΤΑΣ», ο «ΑΝΤΑΙΟΣ», η «ΑΡΠΥΙΑ» και ο «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ». Ηχηρό «παρών» έδωσαν και τα δοκιμασμένα ελληνικά αντι-drone συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» της ΕΑΒ. Όπως και τα νέα γαλλικά UAV του Στρατού Ξηράς Patroller, αλλά και τα V-BAT.

Παρουσιάστηκαν ακόμα οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Patriot, όπως και τα βλήματα EXOCET.

Θεσσαλονίκη: Ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του πιλότου του F-16

Η νέα τεχνολογία των Ενόπλων Δυνάμεων στην πρώτη γραμμή της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη / Βίντεο από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star

Θεαματικά ήταν τα θηριώδη τεθωρακισμένα οχήματα STRYKER που παρήλασαν με αμερικανικά πληρώματα, για πρώτη φορά. Η χώρα μας θέλει να προμηθευτεί μεγάλο αριθμό από τα αποθέματα του αμερικανικού Στρατού.

Έκπληξη για τους Θεσσαλονικείς ήταν και η διέλευση, επίσης για πρώτη φορά, του μεταγωγικού C-390 Millennium. Η Αεροπορία μας θα αγοράσει τρία τέτοια καινούρια αεροσκάφη.

Στις καινοτομίες της φετινής παρέλασης ήταν το ότι εμφανίστηκαν πρώτα τα στρατιωτικά τμήματα και μετά τα πολιτικά.

Για πρώτη φορά, επίσης, υπήρχε μια γιγαντοοθόνη απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, όπου drones έδιναν εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Εκτός από τα νέα συστήματα που φέρνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα τεχνολογική εποχή, ο κόσμος θαύμασε ξανά τα εντυπωσιακά άρματα μάχης Leopard 2 HEL και τα πάνοπλα τεθωρακισμένα MARDER και M1117.

Με τη μαθητική παρέλαση η Αθήνα τίμησε την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ»

Επίσης, τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, F-16 VIPER, Μ-2000-5 και Φάντομ, και τα ελικόπτερα όλων των τύπων, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. 

Άψογοι σχηματισμοί από τις επίλεκτες δυνάμεις μας, τα ΟΥΚ, τους πρασινοσκούφηδες, τους αλπινιστές και τα στελέχη της αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας.

Πολύ εντυπωσιακές, φυσικά, και οι εικόνες στον Θερμαϊκό της φρεγάτας Belharra ΚΙΜΩΝ, που γοήτευσε εκατοντάδες κόσμου.

 

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