First Dates: Singles έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο τεστ χημείας

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Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

First Dates: «Θα ήθελα πολύ να δουλέψω σε γραφείο τελετών»

First Dates: Singles έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο τεστ χημείας

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

First Dates: Singles έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο τεστ χημείας

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, νέοι singles έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο τεστ χημείας: ένα ραντεβού στα τυφλά! Κάποιοι φεύγουν από το εστιατόριο του έρωτα χέρι με χέρι, κάποιοι άλλοι μόνοι, αλλά όλοι φεύγουν με μια αξέχαστη ανάμνηση!

First Dates: Singles έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο τεστ χημείας


From Russia with love, καταφθάνει ο Παντελής στο εστιατόριο του First Dates. Έχει ερωτευτεί, έχει πληγωθεί και έχει προετοιμαστεί ψυχολογικά για τις εκπλήξεις που του επιφυλάσσει αυτό το πρώτο ραντεβού. Θα συναντήσει τη Δήμητρα, μια γυναίκα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Μπορεί να τους χωρίζει η απόσταση, αλλά και ο τρόπος που προφέρουν τη λέξη «σουβλάκι», όμως τα κοινά στοιχεία που τους

ενώνουν είναι αδιαμφισβήτητα! Λίγη φυσικοθεραπεία, λίγα ρωσικά και ένα ραντεβού που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο!


Ο Στέλιος μπορεί να μην έχει κάνει σχέση και να δυσκολεύεται να φλερτάρει τις κοπέλες που του αρέσουν, διαθέτει, όμως, θετική διάθεση κι αυτό μετράει για μια καλή αρχή! Η Εβελίνα, από την άλλη, είναι ανοιχτή στο φλερτ, αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοσοφήσει τη ζωή και τον έρωτα. Θα καταφέρει ο Στέλιος, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, να κερδίσει τη ρομαντική ψυχή της;


Ο εναλλακτικός Μιχάλης χαρακτηρίζει τον εαυτό του «ταξιδιάρα ψυχή» και συνηθίζει να απολαμβάνει ξεναγήσεις από όμορφες κοπέλες στα ταξίδια του. Μπορεί να δυσκολεύεται να μπει σε μια σχέση, αυτό, όμως, δεν τον σταματά από το να αναζητά διαρκώς τον έρωτα. Η Σωτηρία ξέρει πολύ καλά τι θέλει και δεν διστάζει να το ζητήσει από το σύμπαν του First Dates! Αναζητά έναν εναλλακτικό gentleman και μάλλον η συνάντησή της με τον Μιχάλη δεν θα την απογοητεύσει!


Στον έρωτα όλα τα σενάρια είναι πιθανά! Στο First Dates ένα βλέμμα, μια έξυπνη ατάκα ή μια απρόσμενη κοινή συνήθεια μπορεί να είναι αρκετά για να γεννηθεί η πιο όμορφη ιστορία!


Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.


Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με

ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.


Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!


Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο

«γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!


Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.


Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».


First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Αρχισυνταξία: Έλλη Παπαμαργαρή

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions


#FirstDatesGR #StarChannelTV

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FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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