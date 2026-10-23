First Dates: «Θα ήθελα πολύ να δουλέψω σε γραφείο τελετών»

Δείτε το trailer για το νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 28/10

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του First Dates, μια ψηλή γυναίκα αναζητά σύντροφο που να μπορεί να την σηκώνει.
  • Ένας άνδρας συνεχίζει την αναζήτηση του άλλου του μισού παρά τις πολλές απορρίψεις.
  • Ο ίδιος παραδέχεται ότι έχει δεχτεί πολλές χυλόπιτες στο παρελθόν.
  • Μια άλλη dater δηλώνει ότι θα ήθελε να δουλέψει σε γραφείο τελετών, προκαλώντας σοκ.
  • Το επεισόδιο θα προβληθεί την Τετάρτη 28/10.

Απρόσμενες αποκαλύψεις και ειλικρινείς απαντήσεις έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα στο νέο επεισόδιο του First Dates.

Την Τετάρτη 28/10, μια δυναμική γυναίκα κάνει την εμφάνισή της στο «εστιατόριο της αγάπης», ευελπιστώντας να βρει έναν σύντροφο που να μπορεί να τη σηκώνει με άνεση στα χέρια, μιας και η ίδια είναι αρκετά ψηλή!

Ένταση στο ραντεβού του RJAY: «Ήθελα να της πετάξω το πιάτο»

Παράλληλα, ένας άλλος dater συνεχίζει ακάθεκτος την αναζήτηση για το άλλο του μισό, παρόλο που έχει δεχτεί αρκετές απορρίψεις στο παρελθόν. «Έχω φάει παραπάνω χυλόπιτες από όσες μπορώ να μετρήσω στα δάχτυλά μου», παραδέχεται αφοπλιστικά στο τρέιλερ.

Μόνο αλήθειες στο νέο επεισόδιο του First Dates!

Μόνο αλήθειες στο νέο επεισόδιο του First Dates!

First Dates: Ο Αποστόλης ήθελε 2ο ραντεβού ενώ η Μαρία όχι

Τέλος, η επόμενη dater σοκάρει αποκαλύπτοντας τη δουλειά των ονείρων της: «Θα ήθελα πολύ να δουλέψω σε γραφείο τελετών», δηλώνει, ελπίζοντας πως το ραντεβού της δεν θα έχει φρικάρει εντελώς μετά από αυτή την αναπάντεχη αποκάλυψη.

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