Απρόσμενες αποκαλύψεις και ειλικρινείς απαντήσεις έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα στο νέο επεισόδιο του First Dates.

Την Τετάρτη 28/10, μια δυναμική γυναίκα κάνει την εμφάνισή της στο «εστιατόριο της αγάπης», ευελπιστώντας να βρει έναν σύντροφο που να μπορεί να τη σηκώνει με άνεση στα χέρια, μιας και η ίδια είναι αρκετά ψηλή!

Παράλληλα, ένας άλλος dater συνεχίζει ακάθεκτος την αναζήτηση για το άλλο του μισό, παρόλο που έχει δεχτεί αρκετές απορρίψεις στο παρελθόν. «Έχω φάει παραπάνω χυλόπιτες από όσες μπορώ να μετρήσω στα δάχτυλά μου», παραδέχεται αφοπλιστικά στο τρέιλερ.

Μόνο αλήθειες στο νέο επεισόδιο του First Dates!

Τέλος, η επόμενη dater σοκάρει αποκαλύπτοντας τη δουλειά των ονείρων της: «Θα ήθελα πολύ να δουλέψω σε γραφείο τελετών», δηλώνει, ελπίζοντας πως το ραντεβού της δεν θα έχει φρικάρει εντελώς μετά από αυτή την αναπάντεχη αποκάλυψη.

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