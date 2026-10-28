Σε μια δήλωση γεμάτη χιούμορ και αυτοπεποίθηση, η δημοφιλής ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιλέξει τι θα φορέσει είναι να κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που της προτείνει ο σύντροφός της.

Ο λόγος για τη Νίκη Λάμη η οποία με χιουμοριστική διάθεση είπε πως ζητάει τι γνώμη του συντρόφου της για το τι να βάλει όμως τελικά κάνει το αντίθετο από αυτό που της λέει.

«Επειδή το ίδιο κάνω και στους φίλους μου, με ρωτάνε αν τους κοροϊδεύω» δήλωσε η ηθοποιός στο Happy Day.

H ηθοποιός Νίκη Λάμη/ φωτογραφία από NDP/ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η ηθοποιός πριν από περίπου έναν χρόνο σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου είχε μιλήσει για τις σχέσεις της με το άλλο φύλο αναφέροντας πως έχει πολλές ανασφάλειες.

«Έχω πάρει επιβεβαίωση από τους άντρες και παίρνω. Κάθε μέρα έχω ανασφάλειες. Στο παρελθόν ήμουν drama queen στους χωρισμούς μου, τωρα ειμαι πολυ καλυτερα. Πρεπει να το ζήσω και μετά να αναγεννηθώ. Αυτό ολα αυτα τα χρόνια κατι που κάνει» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.