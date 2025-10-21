Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έχω πάρει επιβεβαίωση από τους άντρες»

Όσα αποκάλυψε μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Πηγή: Φωτογραφίες ANT1
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτός από πολύ όμορφη είναι κι αρκετά ταλαντούχα, με τα τελευταία χρόνια να την απολαμβάνουμε περισσότερο στην κωμωδία.

Φέτος, βλέπουμε τη Νίκη Λάμη στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1, Γιατί ρε πατέρα;

Φέτος, βλέπουμε τη Νίκη Λάμη στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1, Γιατί ρε πατέρα;

Ο λόγος για τη Νίκη Λάμη που βρέθηκε καλεσμένη στο The 2Night Show και μίλησε μεταξύ άλλων για την αυτοπεποίθηση της, το πως βιώνει ένα χωρισμό και την ψυχοθεραπεία. 

Νίκη Λάμη: «Έχω κάνει σχέση με θαυμαστή μου, ήμασταν έξι χρόνια μαζί»

Η ηθοποιός είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Έχω πάρει επιβεβαίωση από τους άντρες και παίρνω. Κάθε μέρα έχω ανασφάλειες. Στο παρελθόν ήμουν drama queen στους χωρισμούς μου, τωρα ειμαι πολυ καλυτερα. Πρεπει να το ζήσω και μετά να αναγεννηθώ. Αυτό ολα αυτα τα χρόνια κατι που κάνει».

Η Νίκη Λάμη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η Νίκη Λάμη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

«Ένας χωρισμός δε με ρίχνει πια στα ματώματα γιατί μεγαλώνω αλλά και για τα τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία που κάνω. Είναι αέναο αυτό, δεν τελειώνει ποτέ. Με βοήθησε παρά πολύ. Την πρώτη φορά πήγα όταν δεν ήμουν καλά και μετά ξαναπήγα όταν ήμουν καλά και δεν απολάμβανα τόσο όσα είχα», πρόσθεσε η Νίκη Λάμη.

