Hλιάκη: Ο απολαυστικός διάλογος με την πεντάχρονη κόρη της

Η καθημερινότητα με την 5χρονη κόρη της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε έναν απολαυστικό διάλογο με την 5χρονη κόρη της, Κατερίνα, μέσω Instastory.
  • Η Κατερίνα αντέτεινε ότι δεν θα κάνει πάντα ό,τι της λέει η μητέρα της, τονίζοντας ότι δεν είναι σκλάβα της.
  • Η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε πώς θα είναι η σχέση τους στην εφηβεία.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ηλιάκη μοιράζεται διαλόγους με την κόρη της στα social media.
  • Η Κατερίνα φαίνεται να ξέρει πώς να βάζει τα όριά της.

Μία άκρως απολαυστική στιγμή με τη μονάκριβη κόρη της Κατερίνα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μαρία Ηλιάκη.  Η παρουσιάστρια μέσα από ένα Instastory της αποκάλυψε πως η 5χρονη Κατερίνα της έβαλε όρια. 

Hλιάκη: Ο απολαυστικός διάλογος με την πεντάχρονη κόρη της

 

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Αφορμή στάθηκε μία ατάκα της Μαρίας που προέτρεπε την μικρή να πάει να κάνει μπάνιο. Τότε εκείνη αντέδρασε και της είπε πως δεν θα κάνει πάντα ότι της λέει καθώς δεν είναι σκλάβα της. Τέλος η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε αν στην εφηβεία θα αντέξει και πόσο δύσκολα θα περάσει.
Αυτή ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια μοιράζεται με τους followers της στα social media τους διαλόγους με την Κατερίνα καθώς πριν από λίγο καιρό αποκάλυψε πως η κόρη της της είχε πει πως θέλει να πάει στο Σούνιο να παίξει με τους φίλους της γιατί δεν αντέχει αυτούς τους καταπιεστικούς γονείς. 

Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε για ακόμα μια φορά μια άκρως απολαυστική στιγμή από την καθημερινότητα με την κόρη της, Κατερίνα, η οποία φαίνεται πως ξέρει πολύ καλά πώς να βάζει τα όριά της
 

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ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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