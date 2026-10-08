Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό

«Αυτός ο κύριος σκρόλαρε όλη την ώρα στο κινητό...»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε μια χιουμοριστική ιστορία για ένα ζευγάρι σε εστιατόριο.
  • Το ζευγάρι παρέμεινε δύο ώρες χωρίς να συζητήσει, απαντώντας μονολεκτικά.
  • Ο άντρας ήταν συνεχώς στο κινητό, ενώ η γυναίκα κοιτούσε το υπερπέραν.
  • Η Ηλιάκη παρατήρησε ότι οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν πια όπως παλιά.
  • Η ιστορία αναδεικνύει την έλλειψη επικοινωνίας και την απομόνωση στις σχέσεις.

Μία χιουμοριστική ιστορία θέλησε να μοιραστεί με τους followers της στα social media η Μαρία Ηλιάκη. H παρουσιάστρια μίλησε για ένα ζευγάρι, το οποίο δεν φαίνεται να ήταν πολύ θερμό…στην επικοινωνία.

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Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ήταν «μαγνήτης» τέτοιων περιστατικών, με ένα από τα πιο πρόσφατά της να είναι με ένα ζευγάρι, που βρισκόταν σε εστιατόριο για δύο ολόκληρες ώρες, χωρίς να συζητήσουν και να αναπτύξουν κάποια κουβέντα, καθώς απαντούσε ο ένας στον άλλον μονολεκτικά.

ηλιακη

Χαρακτηριστικά είπε: «Περιμένοντας το Κατερινάκι μου να τελειώσει το μάθημά του…να σας πω κάτι; Έχω τον μαγνήτη. Άπαξ και βγω όλες οι περιπτώσεις του λεκανοπεδίου θα κάτσουν δίπλα μου, αριστερά μου… Είναι που δεν μου ξεφεύγει και τίποτα. Γιατί από γεννησιμιού μου μία περιέργεια, μου αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους. Δεν θα γίνει κάτι δίπλα μου και θα το περάσω έτσι. Είμαι τις προάλλες για φαγητό με τον Στέλιο. Είναι δίπλα μου ένα ζευγάρι – πιο μεγάλοι από εμάς-…Κάθονται και δυο ώρες ήταν εκεί.

Δεν αντάλλαξαν κουβέντα, τίποτα…Αυτός ο κύριος σκρόλαρε όλη την ώρα στο κινητό…και ήταν η άλλη η κυρία και κοιτούσε το υπερπέραν… Ερχόταν το πιάτο, αυτός έτρωγε, συνέχιζε το σκρολάρισμα, κάπνιζε… Αυτή μαύρα γυαλιά κοιτούσε απέναντι. Κάποια στιγμή φάγανε το γλυκό, τους ήρθε ο λογαριασμός, πλήρωσαν, είπε αυτή “Πάμε;” και είπε αυτός “Ναι”. Και φύγανε. Αυτό είναι όλο. Και μετά λέμε για τους νέους ότι είναι έτσι….Αφού τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα…»

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ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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