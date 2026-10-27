Iωάννα Παλιοσπύρου: «Δέχομαι απειλές»

Μια συνέντευξη με αποκαλύψεις και έντονη συναισθηματική φόρτιση παραχώρησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην εκπομπή «Talk of the Town» με τον Βαγγέλη Καράλη, μιλώντας ανοιχτά για τον φόβο που εξακολουθεί να βιώνει, τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται και το ενδεχόμενο αποφυλάκισης της γυναίκας που της επιτέθηκε με βιτριόλι.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξομολογείται ότι δέχεται απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της, χωρίς να γνωρίζει εάν πίσω από αυτά βρίσκεται η ίδια η δράστιδα ή κάποιο πρόσωπο από το περιβάλλον της. Πρόκειται για μια αποκάλυψη που επαναφέρει στο προσκήνιο την αγωνία της για την προσωπική της ασφάλεια, αλλά και τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, χρόνια μετά την επίθεση που άλλαξε τη ζωή της.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανησυχία της για το ενδεχόμενο αποφυλάκισης της γυναίκας που της επιτέθηκε. Όπως τονίζει, δεν θεωρεί ότι έχει μετανιώσει πραγματικά για την πράξη της ούτε ότι έχει σωφρονιστεί, ενώ εκφράζει ανοιχτά τον φόβο της ότι θα μπορούσε να δεχθεί νέα επίθεση σε περίπτωση που εκείνη αποφυλακιστεί.

«Η γυναίκα που μου επιτέθηκε δεν έχει μετανιώσει ούτε έχει σωφρονιστεί, δεν πρέπει να αποφυλακιστεί», είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνει μέσα από τη συνέντευξή της, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους εξακολουθεί να αισθάνεται ανασφάλεια.

Παράλληλα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρεται στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, κανείς από το περιβάλλον της Έφης δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη όλα αυτά τα χρόνια. Μια απουσία που, όπως αναδεικνύεται από τα λόγια της, εξακολουθεί να αποτελεί ένα ανοιχτό ζήτημα στη δική της διαδρομή.

Η ίδια μιλά και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την προσωπική της ζωή, εξηγώντας ότι επιλέγει να μην ασχολείται μαζί τους και απλώς να μπλοκάρει όσους της επιτίθενται διαδικτυακά.

Ωστόσο, πέρα από τον φόβο και τις δύσκολες στιγμές, η Ιωάννα Παλιοσπύρου κοιτάζει και το μέλλον. Δεν κρύβει την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και να αποκτήσει παιδιά με τον άνθρωπο που θα ερωτευτεί.