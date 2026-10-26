Δούκισσα Νομικού: Οι γλυκές ευχές στον σύζυγό της για τη γιορτή του

Η δημοσίευση που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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Δούκισσα Νομικού: Οι γλυκές ευχές στον σύζυγό της για τη γιορτή του
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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού ευχήθηκε στον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη για τη γιορτή του μέσω Instagram.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε: «Happy nameday my D» και μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες του ζευγαριού.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2014 και επισημοποιήθηκε με γάμο το 2017 στη Μύκονο.
  • Έχουν δύο παιδιά και η Δούκισσα συχνά εκφράζει την αγάπη της με ποιητικά λόγια.
  • Εκφράζει την επιθυμία να είναι μαζί για πάντα, μέχρι να γίνει γιαγιά.

Τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, μοιράστηκε η Δούκισσα Νομικού με τους followers της στο προφίλ της στο Instagram, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. 

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε στα αγγλικά: «Happy nameday my D» (Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, αγάπη μου).

Δούκισσα Νομικού: Οι γλυκές ευχές στον σύζυγό της για τη γιορτή του

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν όμορφες στιγμές του ζευγαριού, συγκεκριμένα να είναι πιασμένοι χέρι χέρι, συνοδευόμενες από γλυκά μηνύματα πάνω στα στιγμιότυπα, τα οποία στα ελληνικά αποδίδονται ως εξής: «Αυτό και να σου εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου κάθε χρόνο». 

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Ενώ σε άλλο ενσταντανέ η πρώην Σταρ Ελλάς, σχολίασε. «Αυτό και το να κάνεις τις συνηθισμένες μέρες να μοιάζουν ξεχωριστές».

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού

Η σχέση τους, η οποία μετράει χρόνια κοινής πορείας, ξεκίνησε γύρω στο 2014, με τη Δούκισσα Νομικού να έχει εκφράσει τρυφερά στο παρελθόν την επιθυμία να τον γνώριζε ακόμα νωρίτερα. Η ρομαντική τους πορεία επισφραγίστηκε τον Ιανουάριο του 2017 με μια εντυπωσιακή πρόταση γάμου στις εξωτικές Μαλδίβες. 

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Λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Ιουνίου του 2017, το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου σε ένα γραφικό εκκλησάκι στη Μύκονο, ζώντας μέχρι σήμερα το δικό του «happily ever after» μαζί με τα δύο παιδάκια τους.

Δούκισσα Νομικού: Οι γλυκές ευχές στον σύζυγό της για τη γιορτή του

Στις επετείους του ζευγαριού, η Δούκισσα συνηθίζει να εκφράζεται με ιδιαίτερα ποιητικά και γλυκά λόγια. Σε ανάρτησή της για τα χρόνια κοινής πορείας τους, έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια μας πολλά μωρό μου! 7 χρόνια η γυναίκα σου, 10 χρόνια το κορίτσι σου. Μέχρι να γίνω γιαγιάκα θέλω να μου κρατάς το χέρι», αποτυπώνοντας την επιθυμία της για μια ολόκληρη ζωή μαζί.

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ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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