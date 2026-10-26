Δείτε βίντεο της Δούκισσας Νομικού από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, μοιράστηκε η Δούκισσα Νομικού με τους followers της στο προφίλ της στο Instagram, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε στα αγγλικά: «Happy nameday my D» (Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, αγάπη μου).

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν όμορφες στιγμές του ζευγαριού, συγκεκριμένα να είναι πιασμένοι χέρι χέρι, συνοδευόμενες από γλυκά μηνύματα πάνω στα στιγμιότυπα, τα οποία στα ελληνικά αποδίδονται ως εξής: «Αυτό και να σου εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου κάθε χρόνο».

Ενώ σε άλλο ενσταντανέ η πρώην Σταρ Ελλάς, σχολίασε. «Αυτό και το να κάνεις τις συνηθισμένες μέρες να μοιάζουν ξεχωριστές».

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού

Η σχέση τους, η οποία μετράει χρόνια κοινής πορείας, ξεκίνησε γύρω στο 2014, με τη Δούκισσα Νομικού να έχει εκφράσει τρυφερά στο παρελθόν την επιθυμία να τον γνώριζε ακόμα νωρίτερα. Η ρομαντική τους πορεία επισφραγίστηκε τον Ιανουάριο του 2017 με μια εντυπωσιακή πρόταση γάμου στις εξωτικές Μαλδίβες.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Ιουνίου του 2017, το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου σε ένα γραφικό εκκλησάκι στη Μύκονο, ζώντας μέχρι σήμερα το δικό του «happily ever after» μαζί με τα δύο παιδάκια τους.

Στις επετείους του ζευγαριού, η Δούκισσα συνηθίζει να εκφράζεται με ιδιαίτερα ποιητικά και γλυκά λόγια. Σε ανάρτησή της για τα χρόνια κοινής πορείας τους, έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια μας πολλά μωρό μου! 7 χρόνια η γυναίκα σου, 10 χρόνια το κορίτσι σου. Μέχρι να γίνω γιαγιάκα θέλω να μου κρατάς το χέρι», αποτυπώνοντας την επιθυμία της για μια ολόκληρη ζωή μαζί.