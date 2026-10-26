Ελληνίδα ηθοποιός: «Θα μένω στην Κύπρο, θέλω να φύγω λίγο από την Αθήνα»

Όσα αποκάλυψε μετά τη ζωή της για χρόνια στο Παρίσι

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χρύσα Ρώπα μετακομίζει στην Κύπρο λόγω νέας συνεργασίας με τον Αντρέα Γεωργίου.
  • Θα επιστρέφει στην Αθήνα μία φορά τον μήνα για το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.
  • Η ηθοποιός επιθυμεί να απομακρυνθεί από την Αθήνα για προσωπικούς λόγους.
  • Αναφέρθηκε στον γιο της που ζει μόνιμα στη Γαλλία, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί την επιστροφή του στην Ελλάδα.
  • Εξέφρασε πικρία για την κατάσταση στην Ελλάδα, νιώθοντας προδομένη ως πολίτης.

Στην Κύπρο εγκαθίσταται η Χρύσα Ρώπα, όπως αποκάλυψε η ίδια το πρωί της Δευτέρας, μιλώντας στη Σίσσυ Χρηστίδου και την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η απόφασή της συνδέεται με τη νέα επαγγελματική συνεργασία που ξεκίνησε με τον Αντρέα Γεωργίου, ενώ ανέφερε πως θα επιστρέφει στην Αθήνα μία φορά τον μήνα για τις υποχρεώσεις της στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Χρύσα Ρώπα: «Στην περιπέτεια υγείας μου είπα "τελειώσαμε"»

Η ίδια περιέγραψε καθαρά τόσο το επόμενο επαγγελματικό της βήμα όσο και την προσωπική της ανάγκη να απομακρυνθεί από την πρωτεύουσα. Όπως είπε: «Είμαι στην Κύπρο. Θα έρχομαι στην Ελλάδα μια φορά τον μήνα για το Αλ Τσαντίρι. Εκεί θα μένω. Θέλω λίγο να φύγω από την Αθήνα. Πήγα στην Κύπρο, έχω αρχίσει τα γυρίσματα, έρωτας με τον Αντρέα Γεωργίου, έχει μια τρομερή αντίληψη για την κωμωδία. Ήθελα λίγο να φύγω. Δεν έχω την πολυτέλεια να μην δουλεύω γιατί βιοπορίζομαι από το θέατρο, κι όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα».

Η Χρύσα Ρώπα μετακομίζει για λίγο στην Κύπρο

Η Χρύσα Ρώπα μετακομίζει για λίγο στην Κύπρο

Μετακόμιση στην Κύπρο και νέα συνεργασία με τον Αντρέα Γεωργίου

Η μετακίνησή της στην Κύπρο γίνεται αυτή την περίοδο, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας δουλειάς της. Η Χρύσα Ρώπα συνέδεσε την απόφαση αυτή με την πρόταση συνεργασίας που δέχθηκε από τον Αντρέα Γεωργίου, για τον οποίο μίλησε με θερμά λόγια. 

Χρύσα Ρώπα: Ξέσπασε σε δάκρυα on air – Η αγκαλιά της Σίσσυς Χρηστίδου

Σε δεύτερη τοποθέτησή της για το ίδιο θέμα, επανέλαβε: «Θα μένω στην Κύπρο. Θέλω λίγο να φύγω από την Αθήνα».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές της ανάγκες πριν αποδεχτεί μια επαγγελματική πρόταση, έδωσε έμφαση στην πραγματικότητα του επαγγέλματος. Όπως δήλωσε: «Βιοπορίζομαι από το θέατρο και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα».

Η Χρύσα Ρώπα στο φυσικό της περιβάλλον, τη σκηνή

Η Χρύσα Ρώπα στο φυσικό της περιβάλλον, τη σκηνή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ίδια ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για εκείνη η δουλειά δεν είναι μόνο θέμα βιοπορισμού, αλλά και εσωτερικής σύνδεσης με το αντικείμενο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αν όμως νιώθω ότι είναι κάτι που δε με ευχαριστεί και δε μου δημιουργεί χαρά αμέσως... Ποτέ δεν έκανα πράγματα που δεν ήθελα. Αν δεν ερωτευτώ κάτι δεν το κάνω».

Χρύσα Ρώπα: «Το σώμα μου με εκδικείται επειδή δεν έχω έντονη ερωτική ζωή!»

Τι είπε η Χρύσα Ρώπα για τον γιο της στη Γαλλία

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Χρύσα Ρώπα αναφέρθηκε και στον γιο της, ο οποίος ζει μόνιμα στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Η ηθοποιός μίλησε με απόλυτη σαφήνεια για τη θέση της, λέγοντας πως δεν επιθυμεί την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η δήλωσή της ήταν χαρακτηριστική: «Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου. Μεγάλος έρωτας. Είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι. Θα είναι στη Γαλλία και δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι εγώ λίγο το επεδίωξα. Δε θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα. Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω, αλλά γύρισα».

Ελληνίδα ηθοποιός: «Θα μένω στην Κύπρο, θέλω να φύγω λίγο από την Αθήνα»

Με αυτή την αναφορά, η ηθοποιός συνέδεσε την προσωπική της στάση με τη συνολικότερη απογοήτευσή της από την κατάσταση που, όπως περιέγραψε, βιώνει στην Ελλάδα.

Χρύσα Ρώπα: Έμαθε στα 12 της χρόνια ότι ήταν υιοθετημένη

Η Χρύσα Ρώπα μίλησε ανοιχτά και για το πώς αισθάνεται ως πολίτης, εκφράζοντας έντονη πικρία. Η τοποθέτησή της στην εκπομπή ήταν αυτούσια η εξής: «Τώρα, ειδικά, με τα… ψωμιά, με τις πίτσες, με τις τυρόπιτες, με όλα αυτά, νιώθω πάρα πολύ προδομένη, έτσι, πολύ απαξιωμένη σαν πολίτης εννοώ. Νιώθω πολύ απατημένη. Πάρα πολύ όμως, ε; Τώρα θα μου πεις "γιατί το παίρνεις κυρά μου προσωπικά;". Το νιώθω πάρα πολύ αυτό».

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ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ
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