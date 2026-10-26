Στην Κύπρο εγκαθίσταται η Χρύσα Ρώπα, όπως αποκάλυψε η ίδια το πρωί της Δευτέρας, μιλώντας στη Σίσσυ Χρηστίδου και την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η απόφασή της συνδέεται με τη νέα επαγγελματική συνεργασία που ξεκίνησε με τον Αντρέα Γεωργίου, ενώ ανέφερε πως θα επιστρέφει στην Αθήνα μία φορά τον μήνα για τις υποχρεώσεις της στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

Η ίδια περιέγραψε καθαρά τόσο το επόμενο επαγγελματικό της βήμα όσο και την προσωπική της ανάγκη να απομακρυνθεί από την πρωτεύουσα. Όπως είπε: «Είμαι στην Κύπρο. Θα έρχομαι στην Ελλάδα μια φορά τον μήνα για το Αλ Τσαντίρι. Εκεί θα μένω. Θέλω λίγο να φύγω από την Αθήνα. Πήγα στην Κύπρο, έχω αρχίσει τα γυρίσματα, έρωτας με τον Αντρέα Γεωργίου, έχει μια τρομερή αντίληψη για την κωμωδία. Ήθελα λίγο να φύγω. Δεν έχω την πολυτέλεια να μην δουλεύω γιατί βιοπορίζομαι από το θέατρο, κι όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα».

Η Χρύσα Ρώπα μετακομίζει για λίγο στην Κύπρο

Μετακόμιση στην Κύπρο και νέα συνεργασία με τον Αντρέα Γεωργίου

Η μετακίνησή της στην Κύπρο γίνεται αυτή την περίοδο, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας δουλειάς της. Η Χρύσα Ρώπα συνέδεσε την απόφαση αυτή με την πρόταση συνεργασίας που δέχθηκε από τον Αντρέα Γεωργίου, για τον οποίο μίλησε με θερμά λόγια.

Σε δεύτερη τοποθέτησή της για το ίδιο θέμα, επανέλαβε: «Θα μένω στην Κύπρο. Θέλω λίγο να φύγω από την Αθήνα».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές της ανάγκες πριν αποδεχτεί μια επαγγελματική πρόταση, έδωσε έμφαση στην πραγματικότητα του επαγγέλματος. Όπως δήλωσε: «Βιοπορίζομαι από το θέατρο και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα».

Η Χρύσα Ρώπα στο φυσικό της περιβάλλον, τη σκηνή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ίδια ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για εκείνη η δουλειά δεν είναι μόνο θέμα βιοπορισμού, αλλά και εσωτερικής σύνδεσης με το αντικείμενο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αν όμως νιώθω ότι είναι κάτι που δε με ευχαριστεί και δε μου δημιουργεί χαρά αμέσως... Ποτέ δεν έκανα πράγματα που δεν ήθελα. Αν δεν ερωτευτώ κάτι δεν το κάνω».

Τι είπε η Χρύσα Ρώπα για τον γιο της στη Γαλλία

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Χρύσα Ρώπα αναφέρθηκε και στον γιο της, ο οποίος ζει μόνιμα στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Η ηθοποιός μίλησε με απόλυτη σαφήνεια για τη θέση της, λέγοντας πως δεν επιθυμεί την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η δήλωσή της ήταν χαρακτηριστική: «Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου. Μεγάλος έρωτας. Είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι. Θα είναι στη Γαλλία και δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι εγώ λίγο το επεδίωξα. Δε θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα. Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω, αλλά γύρισα».

Με αυτή την αναφορά, η ηθοποιός συνέδεσε την προσωπική της στάση με τη συνολικότερη απογοήτευσή της από την κατάσταση που, όπως περιέγραψε, βιώνει στην Ελλάδα.

Η Χρύσα Ρώπα μίλησε ανοιχτά και για το πώς αισθάνεται ως πολίτης, εκφράζοντας έντονη πικρία. Η τοποθέτησή της στην εκπομπή ήταν αυτούσια η εξής: «Τώρα, ειδικά, με τα… ψωμιά, με τις πίτσες, με τις τυρόπιτες, με όλα αυτά, νιώθω πάρα πολύ προδομένη, έτσι, πολύ απαξιωμένη σαν πολίτης εννοώ. Νιώθω πολύ απατημένη. Πάρα πολύ όμως, ε; Τώρα θα μου πεις "γιατί το παίρνεις κυρά μου προσωπικά;". Το νιώθω πάρα πολύ αυτό».