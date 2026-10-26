Το GNTM στα λημέρια του Πέτρου Πολυχρονίδη - Τα μοντέλα μπαίνουν στο ρινγκ!

Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας 26/10 στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκλειστικό απόσπασμα από το GNTM προβλήθηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».
  • Τα μοντέλα μπαίνουν στον χώρο του Πέτρου Πολυχρονίδη και συμμετέχουν σε δοκιμασία στο ρινγκ.
  • Η Ζενεβιέβ σχολιάζει χιουμοριστικά τις επιδόσεις των παικτών.
  • Ένα απρόοπτο συμβαίνει κατά τη φωτογράφιση με μια βαλίτσα που πέφτει από μοντέλο.
  • Η συνέχεια της δοκιμασίας θα προβληθεί στο αποψινό επεισόδιο.

Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο του GNTM προβλήθηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», δίνοντας μια γεύση στους τηλεθεατές του μεγαλύτερου show μόδας στην Ελλάδα για το τι πρόκειται να δούμε, όταν το ρολόι δείξει 21:00.

Το GNTM στα λημέρια του Πέτρου Πολυχρονίδη - Τα μοντέλα μπαίνουν στο ρινγκ!

Τα μοντέλα του GNTM μπαίνει στα λημέρια του ZMAK, στον ιδιόκτητο χώρο του Πέτρου Πολυχρονίδη, και δίνουν τη δική τους «μάχη» στο ρινγκ. 

Το GNTM στα λημέρια του Πέτρου Πολυχρονίδη - Τα μοντέλα μπαίνουν στο ρινγκ!

«Θα γκρεμίσει όλο το σετ», ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ για έναν παίκτη, ενώ σε μία παίκτρια, που χτυπάει τον σάκο του μποξ, λέει... χιουμοριστικά: «Σκέψου πως είμαι εγώ εκεί»!

Μέσα στο ρινγκ ένα απρόοπτο αναστατώνει παίκτες και κριτική επιτροπή. Την ώρα της φωτογράφισης μία βαλίτσα φεύγει από τα χέρια ενός μοντέλου. Η συνέχεια στο αποψινό επεισόδιο. 

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 
 

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GNTM 7
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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