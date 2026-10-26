«Ακριβοί μου γονείς»: Στιγμιότυπα από την επίσημη πρεμιέρα/ NDP

Η παράσταση «Ακριβοί μου γονείς» σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφερόπουλου έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο θέατρο Εμπορικόν.

Κώστας Βασαρδάνης-Χρήστος Χατζηπαναγιώτης-Ελένη Κούρκουλα-Άλκης Μπακογιάννης-Άννα Λουιζίδη/ NDP

Πλήθος κόσμου ήταν εκεί και απόλαυσε επί σκηνής τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, την Ελένη Κούρκουλα, τον Κώστα Βασαρδάνη, τον Άλκη Μπακογιάννη. την Άννα Λουιζίδη.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Ορφέα Αυγουστίδη, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη με τη σύντροφό του, επίσης ηθοποιό, Κωνσταντίνα Κλαψινού, την Ισαβέλλα Βλασιάδου, τη Λένα Νίτσου Ψαθά, τη Σάσα Σταμάτη, τον Γιώργο Πράσινο και τη Μέλια Κράιλινγκ.

Κωνσταντίνος Ασπιώτης- Ορφέας Αυγουστίδης/ NDP

Εκεί ήταν όμως και η Μαρία Αλειφέρη για να απολαύσει και να συγχαρεί τον ανιψιό της στο σκηνοθετικό του εγχείρημα.

Μαρία Αλιφέρη-Προμηθέας Αλειφερόπουλος / NDP

To έργο είναι διασκευή της γαλλικής κωμωδίας των Armelle και Emmanuel Patron «Chers parents», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη χώρα της, η οποία παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε απόδοση του Θοδωρή Πετρόπουλου.