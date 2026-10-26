Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση «Ακριβοί μου γονείς» - Ποιοι ήταν εκεί

Η γαλλική κωμωδία «Chers parents» παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα

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«Ακριβοί μου γονείς»: Στιγμιότυπα από την επίσημη πρεμιέρα/ NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η παράσταση «Ακριβοί μου γονείς» έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Εμπορικόν, σκηνοθετημένη από τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο.
  • Σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Ελένη Κούρκουλα συμμετείχαν στην παράσταση.
  • Παρόντες στην πρεμιέρα ήταν γνωστά πρόσωπα, όπως ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Κωνσταντίνα Κλαψινού.
  • Το έργο είναι διασκευή της γαλλικής κωμωδίας «Chers parents» των Armelle και Emmanuel Patron.
  • Η παράσταση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε απόδοση του Θοδωρή Πετρόπουλου.

Η παράσταση «Ακριβοί μου γονείς» σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφερόπουλου έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο θέατρο Εμπορικόν.  

 Κώστας Βασαρδάνης-Χρήστος Χατζηπαναγιώτης-Ελένη Κούρκουλα-Άλκης Μπακογιάννης-Άννα Λουιζίδη/ NDP

 Κώστας Βασαρδάνης-Χρήστος Χατζηπαναγιώτης-Ελένη Κούρκουλα-Άλκης Μπακογιάννης-Άννα Λουιζίδη/ NDP

Πλήθος κόσμου ήταν εκεί και απόλαυσε επί σκηνής τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, την Ελένη Κούρκουλα, τον Κώστα Βασαρδάνη, τον Άλκη Μπακογιάννη. την Άννα Λουιζίδη.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Ορφέα Αυγουστίδη, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη με τη σύντροφό του, επίσης ηθοποιό, Κωνσταντίνα Κλαψινού, την Ισαβέλλα Βλασιάδου, τη Λένα Νίτσου Ψαθά, τη Σάσα Σταμάτη, τον Γιώργο Πράσινο και τη Μέλια Κράιλινγκ.

Κωνσταντίνος Ασπιώτης-Ορφέας Αυγουστίδης/ NDP

Κωνσταντίνος Ασπιώτης- Ορφέας Αυγουστίδης/ NDP

Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση «Ακριβοί μου γονείς» - Ποιοι ήταν εκεί

Εκεί ήταν όμως και η Μαρία Αλειφέρη για να απολαύσει και να συγχαρεί τον ανιψιό της στο σκηνοθετικό του εγχείρημα.

 Μαρία Αλιφέρη-Προμηθέας Αλειφερόπουλος / NDP 

 Μαρία Αλιφέρη-Προμηθέας Αλειφερόπουλος / NDP 

To έργο είναι διασκευή της γαλλικής κωμωδίας των Armelle και Emmanuel Patron «Chers parents», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη χώρα της, η οποία παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε απόδοση του Θοδωρή Πετρόπουλου.

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