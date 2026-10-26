Η παράσταση «Ακριβοί μου γονείς» σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφερόπουλου έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο θέατρο Εμπορικόν.
Πλήθος κόσμου ήταν εκεί και απόλαυσε επί σκηνής τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, την Ελένη Κούρκουλα, τον Κώστα Βασαρδάνη, τον Άλκη Μπακογιάννη. την Άννα Λουιζίδη.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Ορφέα Αυγουστίδη, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη με τη σύντροφό του, επίσης ηθοποιό, Κωνσταντίνα Κλαψινού, την Ισαβέλλα Βλασιάδου, τη Λένα Νίτσου Ψαθά, τη Σάσα Σταμάτη, τον Γιώργο Πράσινο και τη Μέλια Κράιλινγκ.
Εκεί ήταν όμως και η Μαρία Αλειφέρη για να απολαύσει και να συγχαρεί τον ανιψιό της στο σκηνοθετικό του εγχείρημα.
To έργο είναι διασκευή της γαλλικής κωμωδίας των Armelle και Emmanuel Patron «Chers parents», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη χώρα της, η οποία παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε απόδοση του Θοδωρή Πετρόπουλου.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.