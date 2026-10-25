Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε για τον τρόπο που βιώνει το πέρασμα του χρόνου, καθώς και για τη στάση του απέναντι στον γάμο.

Ο 51χρονος ηθοποιός αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, ότι είναι απόλυτα συμφιλιωμένος με την ηλικία του, τονίζοντας, ωστόσο, ότι νιώθει σαν να είναι ακόμα 25 χρόνων.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να λέω την ηλικία μου, ούτε με τον εαυτό μου. Δεν πέρασα ποτέ κρίση ηλικίας…Εγώ μέσα μου νιώθω 25…Εγώ πιστεύω ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ήμουν πάντα κατά αυτού του θεσμού… τον θεωρώ παλιό…», δήλωσε ο Μέμος Μπεγνής.

«Είμαι υπέρ των διαφορετικών δωματιών ή ακόμα και των διαφορετικών σπιτιών, γιατί ο κάθε άνθρωπος με τη ζωή που ζούμε έχει την ανάγκη να μείνει μόνος του. Δεν μπορώ τη συμβίωση. Βεβαίως και όταν είμαι ερωτευμένος θα κοιμηθώ με τον άλλον, και μια εβδομάδα, και δέκα μέρες, αλλά θέλω τον χώρο μου…Η σχέση μου, δεν είναι η ζωή μου», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

Ο Μέμος Μπεγνής / Φωτογραφία: NDP

Μέμος Μπεγνής: «Είμαι πάρα πολύ αυθόρμητος. Ό,τι και να νιώσω, θα στο πω»

Πριν από κάποιο διάστημα ο γνωστός ηθοποιός είχε μιλήσει στην εκπομπή Happy Day, αναφέροντας το πώς είναι στις σχέσεις του. Όπως είχε εξομολογηθεί: «Στα προσωπικά μου άστο… Χάλια μαύρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυθόρμητος. Ό,τι και να νιώσω, θα στο πω. Δεν κρατάω τίποτα μέσα μου. Είτε κακό είναι είτε καλό είναι, το λέω. Άμα ερωτευτώ, σε ερωτεύομαι και σου λέω: “Είμαι ερωτευμένος, ρε παιδί μου”.

Βλέπω τώρα η άλλη πλευρά που είναι “δεν ξέρω και μήπως και αν και μήπως πληγωθώ σε πέντε μήνες”. Οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ πολύπλοκα. Εγώ μην ερωτευτώ. Πάρε τα πάντα. Μα έτσι είναι ο έρωτας. Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθη.

Δεν μπορείς να μην πληγώνεσαι. Ο έρωτας δεν είναι λογική. Ο έρωτας δεν είναι σήμερα θα είμαι έτσι και σε πέντε μήνες έχω βάλει στόχο να είμαι κάπως αλλιώς, γιατί εσύ μπορεί να μου έχεις κάνει αυτό. Υπάρχει και το εσύ, υπάρχει και το εμείς. Αυτό είναι που λείπει από την εποχή μας πάρα πολύ. Το γεύτηκα. Πρέπει να έχεις χυμούς στον έρωτα, δεν μπορείς να είσαι στεγνός και υπολογιστής. Δεν είμαστε κομπιούτερ», είχε αναφέρει ο Μέμος Μπεγνής.