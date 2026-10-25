Ταραχές και στη Βαρκελώνη: Βανδαλισμοί και λεηλασίες

Τουλάχιστον 120 συλλήψεις, ανήλικοι πάνω από το 50%

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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ Σαββάτου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Γαλλία: 1.000 συλλήψεις και δύο σοβαρά τραυματίες

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι, εκ των οποίων 73 ανήλικοι, συνελήφθησαν στη Βαρκελώνη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, κυρίως για πράξεις «βανδαλισμού», «καταστροφές σε δημόσιους χώρους» και «λεηλασίες», ανακοίνωσε σήμερα η καταλανική αστυνομία. 

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία σύνταξης των πρακτικών, προκειμένου να τα διαβιβάσουμε, αφενός, στην Εισαγγελία Ανηλίκων και, αφετέρου, στο αρμόδιο δικαστήριο για τους ενήλικες», εξήγησε η Σίλβια Κατά, επικεφαλής της καταλανικής αστυνομίας Mossos d'Esquadra, στο μέσο ενημέρωσης 3CatInfo.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ομάδες νέων, πολλοί εκ των οποίων είναι ντυμένοι στα μαύρα, να τρέχουν στους δρόμους της Βαρκελώνης και να επιτίθενται σε καταστήματα, αφού είχαν πρώτα συγκεντρωθεί σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης που δεν είχε δηλωθεί εκ των προτέρων στις αρχές.

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Η Σίλβια Κατά διευκρίνισε πως μονάχα δύο συλληφθέντες είχαν «ποινικό μητρώο», ενώ πρόσθεσε πως 14 μέλη της καταλανικής αστυνομίας και ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας της Βαρκελώνης τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

«Πρόκειται για απρόκλητη βία», κατήγγειλε η αξιωματικός, διευκρινίζοντας ότι οι υπηρεσίες της προσπαθούν πλέον να «αναλύσουν το προφίλ» των ατόμων που συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την ίδια, τα άτομα αυτά ήταν «εντελώς ανοργάνωτα», αλλά είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 

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